Berlin: Raser mit 190 km/h erwischt - Seine Ausrede ist bizarr

+++ "Schnell zum Rap-Video-Dreh": Polizei erwischt Raser +++

Einsatzkräfte der Berliner Polizei haben einen 25-Jährigen erwischt, der mit 190 km/h auf der Stadtautobahn A100 unterwegs war. Erlaubt wären 80 km/h gewesen. Gegenüber den Beamten gab der Mann an, er habe es eilig, weil er schnell schnell zum Dreh eines Rap-Videos müsse. Laut Polizei erhält der Raser nun drei Monate Fahrverbot, eine Geldstrafe von 1360 Euro und zwei Punkte in Flensburg.

Mit 190 km/h statt erlaubten 80 km/h raste ein 25-jähriger Mann über die #BAB100. Er gab an, dass er es eilig hat, da er schnell zum Dreh eines Rap-Videos müsse. Nun heißt es 3 Monate "PS-Verbot", 1360 € "Abzug der Gage" & 2 #Flenspunkte.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) May 22, 2020

+++ Betrunkener wirft aus Gleisbett Steine auf Schwule +++

Ein Mann soll am Donnerstag zwei 33-jährige Männer am S-Bahnhof Julius-Leber-Brücke in Schöneberg homophob beleidigt und Steine aus dem Gleisbett nach ihnen geworfen haben. Die Männer wurden aber nicht getroffen. Außerdem soll er ihnen den Mittelfinger gezeigt haben. Polizisten überprüften den Mann. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von über zwei Promille. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen kam er wieder auf freien Fuß. Der Staatsschutz ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Beleidigung.

+++ Mann nach Schlägerei in Gesundbrunnen auf Intensivstation +++

Ein Sanitäter begleitet einen Mann in einen Krankenwagen.

Foto: Morris Pudwell

Bei einer Schlägerei in Gesundbrunnen (Mitte) ist ein 40-jähriger Mann so schwer an Kopf und Oberkörper verletzt worden, dass er auf der Intensivstation behandelt werden muss. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll es gegen 0.40 Uhr in einem Spätkauf zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen sein, die dann in einer Schlägerei auf der Soldiner Straße endete. Ein 21- und 38-Jähriger traten auf dem am Boden liegenden 40-Jährigen ein. Zeugen verständigten daraufhin die Polizei. Auch als die Beamten eintrafen, attackierten die Männer den 40-Jährigen weiter mit Schlägen und Tritten. Erst als einer der Beamten seine Waffe zog und die beiden mit gezogener Waffe abermals aufforderte, die Angriffe zu beenden, hörten sie auf. Der 38 Jahre alte Angreifer konnte zu Boden gebracht und festgenommen werden. Dem 21-Jährigen gelang zunächst die Flucht, er konnte aber kurze Zeit später in der Nähe gefasst werden. Auch ein 35-Jähriger wurde vorläufig festgenommen. Laut Zeugenaussagen soll er eine Flasche gegen den Kopf des 38-Jährigen geworfen haben. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einem Polizeigewahrsam wurde er wieder entlassen. Die Kriminalpolizei ermittelt bei dem 21- und 38-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung.

+++ Auto brennt in Buckow +++

In Buckow brannte ein Pkw.

Foto: Pudwell

Wieder brennt ein Auto in Berlin: In der Nacht zu Freitag stand gegen 2.30 Uhr am Fenchelweg in Buckow (Neukölln) ein Pkw in Flammen. Ein Anwohner hörte einen lauten Knall und sah, dass das Fahrzeug brannte. Er verständigte Polizei und Feuerwehr. Der Renault brannte teilweise aus. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Es wurden keine Personen verletzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

+++ Schlägerei in Treptow- Köpenick +++

Ein Sanitäter bringt einen Mann in den Krankenwagen.

Foto: Pudwell

In Treptow-Köpenick ist es am Donnerstag zu einer Schlägerei gekommen. Mehrere Personen gerieten am Ufer der Spree gegenüber der "Insel der Jugend" aneinander. Eine Person soll verletzt worden sein. Zwei Gruppenstreifen einer Einsatzhundertschaft waren an dem Einsatz beteiligt. Die genauen Hintergründe zur Auseinandersetzung werden ermittelt.

Kurze Zeit später musste die Polizei zu einer nächsten Schlägerei ausrücken - dieses Mal auf die "Insel der Jugend".

Die Polizei und Rettungssanitäter bei einem Einsatz auf der "Insel der Jugend".

Foto: Pudwell

Als die Einsatzkräfte dort ankamen, sahen sie nasse Personen. Eine Frau soll sich bei Ankunft der Polizei im Wasser befunden haben. Zwei Boote der DLRG rückten an und konnten die Frau und mindestens zwei weitere Personen vom Wasser aus versorgen. Außerdem wurden zwei Rettungswagen verständigt. Vor Ort wurden mehrere Zeugen befragt. Die genauen Hintergründe werden ermittelt.

+++ Am Steuer eingeschlafen: Zwei Schwerverletzte in Oberhavel +++

Ein Autofahrer ist im Kreis Oberhavel am Steuer eingeschlafen und schwer verunglückt. Der Mann war mit einer zweiten Person am Donnerstagnachmittag auf der Landesstraße 213 zwischen Freienhagen und Birkhorst unterwegs, als er am frühen Morgen von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum fuhr. Beide Insassen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Ein mitfahrender Hund überlebte den Unfall und wurde von einer Angehörigen des Fahrers in Obhut genommen.