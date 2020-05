Berlin: Burger King überfallen – Wer kennt diese Männer?

Zwei Männer mit Masken überfielen am 4. März 2020 eine Burger-King-Filiale in Lichterfelde. Nun fahndet die Polizei.

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Berliner Polizei nach zwei Männern, die am Mittwoch, dem 4. März 2020, in Lichterfelde eine "Burger King"-Filiale überfallen haben. Die Maskierten betraten gegen 23.40 Uhr das Restaurant am Ostpreußendamm und erbeuteten unter Vorhalt einer Schusswaffe und eines Messers die Einnahmen. Im Anschluss flüchteten sie stadtauswärts in einem hellen Geländewagen. Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:

Maskierter 1:

etwa 185 cm groß

schlanke Figur

bewaffnet mit einer Pistole

trug schwarze Kleidung und eine weiße Maske

Maskierter 2:

etwa 170 cm groß

korpulente Figur

bewaffnet mit einem Messer

trug schwarze Kleidung und ein dunkles Tuch im Gesicht

Beide Männer trugen darüber hinaus auffällige, neongrüne Handschuhe.

Wer kennt diese Männer?, fragt die Polizei.

Foto: Polizei Berlin

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt die abgebildeten Männer?

Wer hat den Überfall beobachtet und sich noch nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt?

Wer kann sonstige Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 4, Eiswaldtstr. 18, 12249 Berlin-Lankwitz, unter der Rufnummer (030) 4664 – 473 112 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Weitere Fahndungsfotos sehen Sie hier direkt auf den Seiten der Polizei.