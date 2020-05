Jugendliche fahren auf Kupplung von S-Bahn-Waggon mit

Die Bundespolizei nahm in Reinickendorf einen 15- und einen 16-Jährigen in Gewahrsam, weil sie auf der Kupplung einer S-Bahn mitfuhren.

Weil sie nicht im Waggon sondern auf der Kupplung einer S-Bahn mitfuhren, wurden zwei Jugendliche in Reinickendorf in Gewahrsam genommen. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, wurden die 15- und 16-Jährigen am Sonntag gegen 14.15 Uhr zwischen zwei Wagen der Linie 1 auf der Fahrt vom Bahnhof Schönholz bemerkt. Fahrgäste hätten sie dann beim nächsten planmäßigen Halt an der Station Wilhelmsruh zum Absteigen aufgefordert und Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn verständigt. Die wiederum alarmierten die für Zugstrecken und Bahnhöfe zuständige Bundespolizei.

Die konnte den Jüngeren der beiden sofort in Gewahrsam nehmen. Der Ältere versuchte, über die Gleise zu flüchten, verletzte sich dabei jedoch augenscheinlich und blieb stehen. Laut Bundespolizei klagte er über Schmerzen im Knöchel und wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht. Der 15-Jährige wurde direkt seiner Mutter übergeben.

Die Bundespolizei leitete ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verdachts des „Ein- oder Aussteigens, Betretens eines Trittbiretts oder Aufenthalts auf einer Plattform solange sich das Fahrzeug bewegt“, ein. Die Behörde macht darauf aufmerksam, dass solche Aktionen lebensgefährlich sind. Nicht nur der Zugverkehr sondern etwa auch die stromführenden Teile der Bahnanlage würden tödliche Risiken bergen.