38-Jähriger stirbt bei Messerstecherei in Lankwitz

Berlin. In Lankwitz ist am Sonntagabend ein Mann getötet worden. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft wurden dem 38-Jährigen mehrere Stichverletzungen zugefügt, an denen er in der Nacht im Krankenhaus starb. Zuvor soll er mehrere Auseinandersetzungen gegeben haben, in die das Opfer verwickelt war.

Nach derzeitigen Ermittlungserkenntnissen sei der Verstorbene mit mindestens zwei weiteren Männern unterwegs gewesen, heißt es in der Mitteilung der Ermittler. „Aus noch nicht geklärten Gründen gerieten diese ab 20 Uhr mehrfach in Streit mit einer anderen Gruppe von Männern.“ Danach sei es zu mindestens drei körperlichen Auseinandersetzungen gekommen. Zunächst seien die Männer in der Grünanlage vor der Dreifaltigkeitskirche aneinandergeraten. Dann sei der gewaltsame Streit auf dem Verbindungsweg vor dem Thalia-Kino und schließlich vor einem Imbiss an der Kaiser-Wilhelm-Straße auf der dem Kino gegenüberliegenden Seite weitergegangen.

Zeugen hatten gegen 21.30 Uhr Polizei und Feuerwehr alarmiert, nachdem sie beobachtet hatten, wie der schwer verletzte Mann zusammenbrach. Die Rettungskräfte reanimierten den 38-Jährigen und brachten ihn ins Krankenhaus. Dort erlag er allerdings einen Verletzungen. Die Hintergründe der Tat waren am Montag noch unklar.

Polizei sucht Zeugen undbittet um Hinweise

Die siebte Mordkommission des Landeskriminalamts hat die Ermittlungen übernommen und fragt:

Wer hat am Sonntagabend die beschriebenen Streitereien oder weitere Auseinandersetzungen beobachtet und kann Angaben zu den Beteiligten machen?

Wer hat in der Schulstraße Beobachtungen zu dort entlang rennenden Personen gemacht?

Wer kann Angaben zu den Hintergründen der Auseinandersetzung machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise werden unter der Telefonnummer (030) 4664-911777 oder von jeder anderen Polizeidienststelle entgegen genommen.