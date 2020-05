Polizei Berlin: Mann in Lankwitz niedergestochen

+++ Mann in Lankwitz niedergestochen +++

In Berlin ist am Sonntagabend ein Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Es habe „einen Messerstich gegen eine Person“ in Lankwitz gegeben, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Nähere polizeilichen Angaben zum Täter, dem Tathergang und dem Opfer gab es zunächst nicht.

+++ Autofahrer spießt Roller auf und flüchtet durch Berlin +++

Ein offenbar alkoholisierter Autofahrer hat in der Nacht in Marienfelde einen schwerten Verkehrsunfall verursacht. Nach einem Familienstreit soll der Mann in ein Auto gestiegen sein und an der Kreuzung Großbeeren- und Daimlerstraße auf einen Roller aufgefahren sein. Dieser blieb im Frontbereich des Wagens stecken. Der Rollerfahrer wurde auf die Straße geschleudert und schwer verletzt. Nach über zehn Kilometern auf der Flucht stellte der Fahrer sein Auto auf der B101 in Brandenburg ab. Polizisten nahmen den Mann fest.