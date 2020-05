Polizei Berlin: Auto spießt in Marienfelde Roller auf

+++ Mann in Lankwitz niedergestochen und gestorben +++

In Berlin ist am Sonntagabend ein 38 Jahre alter Mann mit einem Messer so schwer verletzt worden, dass er noch in der Nacht in einem Krankenhaus starb. Nach Erkenntnissen der Polizei war der 38-Jährige in Begleitung von mindestens zwei anderen Männern. Aus noch nicht geklärten Gründen gerieten diese ab 20 Uhr mehrfach in Streit mit einer anderen Gruppe. Die daraus resultierenden körperlichen Auseinandersetzungen sollen sich in der Grünanlage vor der Dreifaltigkeitskirche, auf dem Verbindungsweg vor dem Thalia-Kino sowie vor einem Imbiss auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Kaiser-Wilhelm-Straße in Höhe des Kinos zugetragen haben. Gegen 21.30 Uhr alarmierten Zeugen schließlich Polizei und Feuerwehr, nachdem der 38-Jährige zusammengebrochen war. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise unter (030) 4664-911777 oder bei jeder Polizeidienststelle.

Einsatzkräfte versuchen, den schwer Verletzten zu reanimieren.

Foto: Morris Pudwell

+++ Scheunenbrand in Zernitz-Lohm - starke Rauchentwicklung +++

In der Gemeinde Zernitz-Lohm (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) ist es am Montagmorgen zu einem größeren Scheunenbrand gekommen. Das Feuer brach gegen 7.20 Uhr aus, sagte eine Sprecherin der Regionalleitstelle Nordwest. Durch die starke Rauchentwicklung waren Anwohner aufgefordert, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache gab es zunächst keine Angaben.

+++ Autofahrer spießt Roller auf und flüchtet durch Berlin +++

Ein offenbar alkoholisierter Autofahrer hat in der Nacht in Marienfelde einen schwerten Verkehrsunfall verursacht. Nach einem Familienstreit soll der Mann in ein Auto gestiegen sein und an der Kreuzung Großbeeren- und Daimlerstraße auf einen Roller aufgefahren sein. Dieser blieb im Frontbereich des Wagens stecken. Der Rollerfahrer wurde auf die Straße geschleudert und schwer verletzt. Nach über zehn Kilometern auf der Flucht mit dem aufgespießten Roller stellte der Fahrer sein Auto auf der B101 in Brandenburg ab. Polizisten nahmen den Mann fest.

Der Roller hatte sich im Frontbereich des Autos verkeilt und wurde so mehrere Kilometer durch die Stadt geschoben.

Foto: Morris Pudwell

+++ Müllfahrzeug geht in Flammen auf +++

Ein Müllfahrzeug eines privaten Entsorgers ist in Köpenick in Flammen aufgegangen. Das Fahrzeug brannte am Montagmorgen in der Mahlsdorfer Straße, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Demnach sind durch das Feuer drei weitere Autos und mehrere Bäume beschädigt worden. Verletzt wurde aber niemand. Wer oder was den Brand auslöste, war zunächst unklar.

In der Hauptstadt werden immer wieder Fahrzeuge durch Brände beschädigt oder zerstört. Häufig handelt es sich dabei um Brandstiftungen. Zuletzt ging am vergangenen Wochenende ein Transporter in Lichtenberg in Flammen auf.

+++ Mann tötet Frau in Cottbus - Polizei vermutet Beziehungstat +++

In Cottbus hat am Sonntagabend ein Mann eine Frau getötet. Nach ersten Ermittlungen vermutet die Polizei eine Beziehungstat. Die Tat ereignete sich im Stadtteil Schmellwitz. Genaue polizeiliche Angaben zum Tatort, Tathergang und dem Alter des Täters und des Opfers gab es zunächst nicht.

+++ Auto prallt gegen Baum - Vier Männer schwer verletzt +++

Bei einem Unfall im Landkreis Dahme-Spreewald sind vier Männer im Alter zwischen 19 und 34 Jahren schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ihr Wagen am Sonntag aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße zwischen Groß Köris und Löpten abgekommen. Daraufhin habe sich das Auto überschlagen und sei gegen einen Baum geprallt. Der Beifahrer wurde dabei aus dem Auto geschleudert. Alle vier Insassen wurden mit einem Rettungshelikopter ins nahe gelegene Krankenhaus geflogen.