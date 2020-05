Berlin-Wilmersdorf: Tote Person an Autobahnabfahrt entdeckt

+++ Tote Person an Autobahnabfahrt entdeckt +++

An der Autobahnabfahrt Mecklenburgische Straße in Wilmersdorf ist am Freitag gegen 21 Uhr eine leblose Person aufgefunden worden. Ein Notarzt versuchte noch zu reanimieren, leider erfolglos. Die Abfahrt wurde für die Rettungsarbeiten gesperrt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Weiteres ist bislang unklar.

+++ Polizei löst streitende Personengruppe in Kreuzberg auf +++

Die Polizei löst eine Schlägerei in Kreuzberg auf.

Foto: Thomas Peise

Gegen 23.45 Uhr ist es am Freitagabend an der Gitschiner Straße Ecke Prinzenstraße in Kreuzberg zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei türkischstämmigen Großfamilien gekommen. Dabei erlitten drei Personen leichte Verletzungen unter anderem durch Pfefferspray. Die Feuerwehr war mit mehreren Rettungswagen vor Ort. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an und brachte die Lage unter Kontrolle. Was den Streit auslöste, ist bislang unbekannt und wird ermittelt. Die Gitschiner Straße war in Höhe Prinzenstraße aufgrund des großen Menschen- und Polizeiaufgebots für rund eine Stunde in beiden Richtungen gesperrt.

Drei Personen sollen bei der Schlägerei in Kreuzbeg verletzt worden sein.

Foto: Morris Pudwell





+++ Drogentaxi in Friedrichshain gestoppt +++

Die Polizei hat in Friedrichshain ein "Drogentaxi" gestoppt.

Foto: Thomas Peise

Zivilbeamte haben am Freitag gegen 22.30 Uhr den Fahrer eines Pkw beobachtet, der an mehreren Orten in Friedrichshain anhielt. Die Polizisten vermuteten, dass es sich um ein sogenanntes Drogentaxi handelte, und folgten dem Wagen. Kurz vor der Warschauer Brücke wurde das Auto dann von weiteren Beamten gestoppt und mit einem Polizeihund durchsucht. In der Manschette der Handbremse fanden sie mehrere kleine Behälter mit Drogen. Der Mann wurde festgenommen und sein Fahrzeug beschlagnahmt.

+++ Tatverdächtige an der Warschauer Brücke überprüft +++

Zivilfahndern haben vermutliche Taschendiebe vorübergehend festgenommen.

Foto: Thomas Peise

Zivilbeamte haben in der Nacht zu Samstag gegen 1 Uhr auf der Warschauer Brücke in Friedrichshain zwei Männer vorläufig festgenommen. Nach ersten Angaben hatten sich die beiden mehrmals an Passanten herangeschlichen, um sie vermutlich zu bestehlen, ließen aber immer davon ab. Die Beamten nahmen sie vorläufig fest, ließen sie aber nach einer Überprüfung wieder laufen.



+++ Polizei schreitet bei Schlägerei in Baumschulenweg ein +++

In Baumschulenweg ist es zu einer Schlägerei gekommen.

Foto: Morris Pudwell

Gegen 3 Uhr ist am Samstagmorgen eine Gruppe Männer am S-Bahnhof Baumschulenweg in Streit geraten. Eine Person wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Zwei Männer wurden festgenommen, mehrere Personen sollen flüchtig sein. Vor rund einer Woche soll es dort schon einmal zu einer Schlägerei gekommen sein.