Leiche in Wohnung der Rigaer Straße 94 gefunden

In dem von Haus der linken Szene an der Rigaer Straße 94 wurde eine Leiche gefunden. Die Polizei sicherte den Abtransport.

Erneut musste die Berliner Polizei mit einem größeren Aufgebot an der Rigaer Straße 94 in Friedrichshain anrücken. Denn in dem Haus der linken Szene wurde am Dienstagnachmittag ein toter Mann aufgefunden. Die Bewohner ließen die Beamten ins Gebäude, das unter anderem mit einer Stahltür verbarrikadiert ist, um die Leiche aus der Wohnung im ersten Stock des Vorderhauses zu bergen.

Bei dem Toten handelt es sich laut dem Hausprojekt um einen langjährigen Mitbewohner. Er sei am Nachmittag von einem Freund tot aufgefunden worden, schrieben die Bewohner am Dienstagabend auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. „Obwohl nicht mehr der Jüngste, kam sein Tod für alle überraschend“, hieß es dort. Der Mann soll eines natürlichen Todes gestorben sein.

„Nach unserem Kenntnisstand gibt es bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden“, bestätigte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Über das Alter und den Gesundheitszustand des Verstorbenen, der zur weiteren Untersuchung in die Gerichtsmedizin gebracht wurde, konnte er nichts sagen.

Im Umkreis des Hauses an der Rigaer Straße 94 kommt es immer wieder zu Attacken auf Polizeikräfte. Beamte werden fast wöchentlich angegriffen oder Steine und Flaschen auf Dienstwagen geworfen. Daher rückte die Polizei, die gegen 17 Uhr alarmiert wurde, mit einem größeren Aufgebot an. In Spitze seien bis zu 50 Kräfte im Einsatz gewesen, so der Sprecher weiter. Das habe schlichtweg zur Eigensicherung und der Sicherheit der Rettungskräfte und der Gerichtsmediziner gedient.