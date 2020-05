Berlin-Neukölln: Mann versucht Festnahme zu entgehen - SEK-Einsatz

+++ Mann versucht in Neukölln Festnahme zu entgehen - SEK-Einsatz +++

Ein Mann hat in Neukölln versucht, sich seiner Festnahme zu entziehen und hat damit den Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) ausgelöst. Zunächst wollten Polizisten den Mann am Montagabend gegen 19-15 Uhr an der Sonnenallee festnehmen, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe er sich mit einem Messer bewaffnet, so dass sich die Beamten zurückzogen und stattdessen das SEK anrückte. Während des Einsatzes brachte sich der Mann zudem an einem Fenstersims in Gefahr, weshalb die Feuerwehr den Ort mit einem Sprungtuch absicherte. Die Spezialkräfte nahmen den Mann schließlich fest. Die Sonnenallee war für etwa eine Stunde aufgrund des Einsatzes gesperrt.

+++ Evakuierung wegen defekter Gasleitung in Rathenow +++

Wegen einer kaputten Gashochdruckleitung hat die Feuerwehr in Rathenow (Havelland) am Montagabend einen Straßenzug evakuiert. „Die Bewohner im Umkreis von 190 Metern um den Grünauer Weg müssen ihre Häuser verlassen“, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle Nordwest. Wie viele Menschen von der Evakuierung betroffen waren, konnte er nicht beziffern. Der Gasversorger sei vor Ort, die Leitstelle habe eine amtliche Gefahrenmitteilung ausgegeben. Warum die Leitung defekt war und wann sie repariert ist, war zunächst unklar. In der Umgebung sollen Fenster und Türen geschlossen bleiben.

+++ Frau stirbt nach Streit - Tatverdächtiger Ehemann verletzt sich schwer +++

Eine 40-Jährige ist in Werder (Havel) nach einem Streit mit ihrem Ehemann ums Leben gekommen. Ihr 64 Jahre alter Mann soll nach einem Streit auf sie losgeganegn sein und versucht haben, sie in einem Teich zu ertränken, teilte die Polizei kurz nach der Tat am Montagabend mit. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen sei die schwer verletzte 40-Jährige noch auf dem Grundstück gestorben.

Danach flüchtete der Mann mit seinem Auto. Die Polizei fahndete nach ihm - auch mit einem Hubschrauber. Auf einem Industriegelände im nahe gelegenen Plötzin prallte er mit dem Wagen gegen eine Hauswand und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde in eine Klinik gebracht. Eine Mordkommission ermittelt nun wegen Totschlags. Worum es bei dem Streit ging, war noch unklar.

+++ Polizisten stellen in Neukölln betrunkenen Mercedes-Fahrer +++

Die Polizei hat einen betrunkenen Autofahrer gestellt.

Foto: Morris Pudwell



In Neukölln ist einer Polizeistreife gegen 2.10 Uhr ein Mercedes-Fahrer wegen seiner Fahrweise aufgefallen. An der Grenzallee entschlossen sie sich, den Wagen anzuhalten. Der Fahrer reagierte aber nicht. Erst als ein Einsatzwagen sich genau vor das Fahrzeug setzte und den Weg versperrte, blieb der Mann stehen. Augenzeugen berichteten, dass ein freiwilliger Atemalkoholtest mehr als zwei Promille angezeigt haben. Bei der Kontrolle stellte sich auch heraus, dass der Fahrer über keine Fahrerlaubnis verfügte. Der Mann wurde zur Blutentnahme zu einer Gefangenensammelstelle verbracht.

+++ Brand in Kellerverschlägen - zwei Menschen in Haselhorst verletzt +++

In Haselhorst hat es im Keller eines Wohnhauses gebrannt.

Foto: Morris Pudwell

Bei einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Haselhorst (Spandau) sind zwei Menschen verletzt worden. Das Feuer am Montagabend an der Gartenfelder Straße, das sich über mehrere Kellerverschläge ausbreitete, habe starken Rauch verursacht, teilte die Feuerwehr mit. Mehr als ein Dutzend Menschen seien aus dem viergeschossigen Haus teilweise über Leitern gerettet worden. Eine Person kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Eine Frau wurde vor Ort versorgt. Zwischenzeitlich waren 70 Feuerwehrleute an der Einsatzstelle. Die Ursache für den Brand war noch unklar. Mieter desHauses berichteten, dass zuvor Jugendliche in die Keller eingedrungen seien. Danach seien Strom und Internet ausgefallen.

Erneuter #Brand mit #Personenrettung am heutigen Tag. Diesmal brennt es in der #Gartenfelder_Straße in #Hakenfelde. Wir sind mit rund 70 Kräften im Einsatz.

Weitere Infos folgen... — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 11, 2020

+++ Feuer in Bungalow in Friedrichsfelde ausgebrochen +++

In einem Haus in Friedrichsfelde hat es gebrannt.

Foto: Morris Pudwell

Gegen 0.35 Uhr ist am Hohenschönhauser Weg in Friedrichsfelde (Lichtenbeg) ein Feuer in einem Bungalow ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit über 30 Einsatzkräften vor Ort. Ein Notarzt und Notfallsanitäter behandelten ein Mann und eine Frau wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung. Zur Brandursache konnte am Morgen noch nichts gesagt werden. Ein Fachkommissariat der Polizei ermittelt.

+++ Brand in Lichtenrader Wohnung gelöscht +++

In Lichtenrade ist in einer Wohmnung ein Feuer ausgebrochen.

Foto: Morris Pudwell

In Lichtenrade ist gegen 0.50 Uhr an der Skarbinastraße ein Brand in einer Wohnung ausgebrochen. Die Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Alle anderen Mieter konnten ebenfalls in Sicherheit gebracht werden. Wie es zu dem Brand kam, wird derzeit ermittelt.