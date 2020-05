Polizeibericht Berlin: Transfrau verletzt Objektschützer

+++ 17-Jähriger beim Dealen erwischt +++

Am Sonntagnachmittag nahm ein Zivilfahndungstrupp einen Jugendlichen in Neukölln fest. Gegen 16 Uhr hatten die Kräfte den 17-jährigen Tatverdächtigen an der Braunschweiger Straße Ecke Schudomastraße beobachtet. Der Jugendliche soll zunächst den Koffer am Heck eines Mietrollers aufgebrochen haben, um an die Schlüssel des Fahrzeuges zu gelangen. Anschließend soll er einem 55-Jährigen eine kleine Menge Rauschgift verkauft haben. Bei dem 17-jährigen wurden Bargeld in verkaufstypischer Stückelung und in seiner unmittelbaren Nähe weitere Verkaufsportionen mit Betäubungsmitteln gefunden und beschlagnahmt. Der aufgefundene Rollerschlüssel wurde zusammen mit dem Roller sowie Helmen sichergestellt.

Der Tatverdächtige gestattete freiwillig eine Durchsuchung seines Zimmers im betreuten Wohnen. Die Einsatzkräfte wurden dort nicht fündig und übergaben den 17-Jährigen seinem Betreuer.

+++ Fahrgäste in Tram mit Nothammer verletzt +++

In Marzahn wurden am Sonntagabend zwei Männer angegriffen und verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen fuhren ein 21- und ein 26-jähriger Mann gegen 19.20 Uhr gemeinsam in einem Wagon einer Tram der Linie M8. An der Haltestelle Jan-Petersen-Straße stiegen zwei unbekannte Männer in den Wagon und setzten sich in die Nähe der beiden. Es soll dann zu einem Streit zwischen den vier Männern gekommen sein, in dessen Verlauf einer der zwei Zugestiegenen mit einem Nothammer auf die zwei Fahrgäste eingeschlagen haben soll.

An der Haltestelle Alt-Marzahn flüchteten die mutmaßlichen Angreifer. Die zwei Fahrgäste erlitten Kopfverletzungen. Einer von ihnen wurde von Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der zweite Verletzte lehnte eine Behandlung ab.

+++ Transfrau verletzt Objektschützer +++

Eine 23 Jahre alte Transfrau hat am Sonntagabend in Mitte einen Mitarbeiter des Zentralen Objektschutzes der Polizei verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 40-Jährige die Transfrau gegen 20.40 Uhr überprüfen, als sie einen Einkaufswagen, beladen mit Baustellenabsprerrelementen, die Brückenstraße in Richtung Heinrich-Heine-Straße schob. In Höhe der Straße Märkisches Ufer sprach der Objektschützer die Frau an. Die 23-Jährige soll daraufhin mit der flachen Hand in das Gesicht des Polizeibeschäftigten geschlagen haben. Anschließend soll sie den 40-Jährigen zu Boden geschubst und sich auf ihn gesetzt haben. Dabei verletzte sich der Objektschützer am Nasenbein, am Hinterkopf und am Arm. Seine Brille wurde ebenfalls beschädigt. Der 40-Jährige setzte nun Reizgas ein. Herbeigerufene Einsatzkräfte trennten die Beiden schließlich. Auch hier leistete die Tatverdächtige trotz angelegter Handschellen Widerstand. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den Objektschützer ins Krankenhaus, wo er nach einer ambulanten Behandlung entlassen wurde. Er musste vom Dienst abtreten. Die 23-jährige wurde wegen ihrer gereizten Augen durch Rettungskräfte behandelt und anschließend in ein Anschlussgewahrsam genommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.