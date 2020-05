Feuerwehrleute und Polizeiwagen mit Steinen beworfen

In Tiergarten attackierte ein Betrunkener Feuerwehrleute, in Kreuzberg flog ein Stein auf ein Polizeiauto. Eine Tram wurde beschädigt.

Am Sonnabend und in der Nacht zu Sonntag wurden sowohl Feuerwehrleute als auch ein Polizeiwagen mit Steinen beworfen. Die Kräfte der Feuerwehr wurden am Nachmittag gegen 16.30 Uhr nach Tiergarten an die Ecke Reichpietschufer und Köthener Straße gerufen. Dort brannte ein Einkaufswagen mit den persönlichen Gegenständen eines Obdachlosen. Plötzlich habe ein 36-Jähriger unvermittelt einen Pflasterstein auf die Einsatzkräfte geworfen, heißt es von der Polizei. Dieser habe einen der Mitarbeiter nur knapp verfehlt und sei gegen das Löschfahrzeug geprallt.