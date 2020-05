Rauchwolke über Tegel - Feuerwehr im Großeinsatz

In einer Lagerhalle in Berlin-Tegel ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr sagte, sind derzeit 90 Einsatzkräfte vor Ort. Um was für eine Halle es sich handelt, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen.

Berlin. In Lagerhallen in Berlin-Tegel ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr sagte, sind derzeit 100 Einsatzkräfte vor Ort. Um was für Hallen es sich handelt und wie viele genau es sind, konnte der Sprecher zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen. Personen waren nach ersten Erkenntnissen nicht in Gefahr.

„Priorität hat, dass die derzeit nicht betroffenen Teile auch nicht betroffen werden", erklärte er den Einsatz. Daher würden die Brandbekämpfer von allen Seiten angreifen. Man gehe davon aus, dass der noch viele Stunden andauern werde, so der Sprecher weiter.

#Brand in #Tegel

Nach ersten Angaben brennt eine Lagerhalle. Wir sind mit 90 Kräften vor Ort oder auf der Anfahrt.

Weitere Infos folgen... pic.twitter.com/OBJqtpgA3U — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 10, 2020

Wegen des Feuerwehreinsatzes wurde der U-Bahnverkehr auf der Linie U6 zwischen den Stationen Alt-Tegel und Kurt-Schumacher-Platz eingestellt, wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) meldeten.

U6: Feuerwehreinsatz. Kein Verkehr zwischen U Alt-Tegel und U Kurt-Schumacher-Platz. #BVG — BVG U-Bahn (@BVG_Ubahn) May 10, 2020

Die Berliner Polizei meldete, die Straßen im Umfeld der Flohrstraße in Tegel seien gesperrt worden. Autofahrer wurden aufgefordert, den Bereich zu umfahren.

Wegen eines Brandes in einer #Tegel​er Lagerhalle, sperren unsere Kolleg. die Straßen im Nahbereich der #Flohrstraße

Bitte umfahren Sie den Bereich.

^tsm https://t.co/OjSPeZrlCJ — Polizei Berlin (@polizeiberlin) May 10, 2020

Rauchwolke über Berlin-Tegel: Bilder und Videos

Die riesige Rauchwolke war am Sonntagnachmittag in ganz Berlin zu sehen. Zahlreiche Nutzer des Kurznachrichtendiensts Twitter veröffentlichten Bilder und Videos der Rauchwolke über dem Norden Berlins.

Brand in Berlin Tegel pic.twitter.com/czHihLFPwW — CS City-Solutions P. Mueller (@mueller_nyc) May 10, 2020

Das sieht nicht gut aus. Was brennt da in Tegel @Berliner_Fw ? pic.twitter.com/UAw2xp2pBC — Sebastian Stein (@stein2) May 10, 2020

Dicke Rauchwolke über Berlin - Rtg Reinickendorf/Tegel pic.twitter.com/iAzvDRzDGB — Elke Holst (@elkeholst) May 10, 2020