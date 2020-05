Seniorin stirbt bei Wohnungsbrand in Oberschöneweide

Bei einem Feuer in einem siebengeschossigen Wohnhaus an der Straße an der Wuhlheide in Oberschöneweide kam am Sonnabend eine Rentnerin ums Leben.

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Oberschöneweide (Treptow-Köpenick) ist eine 75-Jährige ums Leben gekommen. Eine Nachbarin bemerkte den Brand im Schlafzimmer der Seniorin am Sonnabendabend gegen 19.25 Uhr. Sie hatte den Qualm aus der Wohnung im ersten Obergeschoss des siebenstöckigen Hauses an der Straße an der Wuhlheide gerochen und Polizei und Feuerwehr alarmiert. Letztere rückte mit mehreren Löschfahrzeugen und insgesamt 60 Einsatzkräften an. „Die Brandbekämpfung war schnell erfolgreich“, schreibt die Feuerwehr auf Twitter. Gegen 20.09 Uhr sei das Feuer unter Kontrolle gewesen.

Wohnungsbrand in Oberschöneweide: Zwei Mieter leicht verletzt

Für die Mieterin der Wohnung kam jedoch jede Hilfe zu spät. Durch den Brand kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Als die Feuerwehrleute die verqualmte Wohnung betraten, fanden sie die Seniorin bereits leblos auf. Sie wurde einer Notärztin übergeben. „Diese konnte nur noch den Tod feststellen“, so die Feuerwehr weiter.

Zwei weitere Mieter aus den darüberliegenden Wohnungen im zweiten Obergeschoss mussten in Sicherheit gebracht werden. Sie wurden laut Polizei und Feuerwehr leicht verletzt und zunächst vor Ort medizinisch behandelt. Anschließend mussten sie wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Wie es zu dem Unglück kam, ist laut Angaben der Polizei vom Sonntag noch nicht abschließend geklärt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts hat die Ermittlungen zur Ursache des Feuers übernommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Berlin lesen Sie in unserem Blog.