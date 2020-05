Polizeibericht Berlin: Hausbrand in Erkner: Bewohner unter Schock

+++ Hausbrand in Erkner: Bewohner unter Schock +++

Ein Einfamilienhaus in Erkner (Landkreis Oder-Spree) hat gebrannt. Das Feuer war am Mittwochnachmittag vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in der Garage des Hauses in der Werftstraße ausgebrochen. Es breitete sich auf das gesamte Haus aus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Im Haus habe sich zu dem Zeitpunkt niemand befunden, hieß es. Zwei Bewohner seien aber von draußen Zeugen geworden. Sie standen unter Schock und wurden ambulant behandelt. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar, der gesamte Dachstuhl ist ausgebrannt.

+++ Verletzte Personen nach Auseinandersetzung +++

Bei einer Auseinandersetzung sollen mehrere Personen verletzt worden sein.

Bei einer Auseinandersetzung in einer Wohnung an der Kloster-Zinna-Straße in Lichtenrade sollen nach ersten Angaben drei Personen verletzt worden sein. Eine Person soll schwere Verletzungen erlitten haben. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Auseinandersetzung soll ein Messer benutzt worden sein. Außerdem kam es zu Widerstandshandlungen gegenüber der eingesetzten Polizisten. Die Hintergründe sind bislang unklar. Die Polizei ermittelt.

+++ Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt +++

Ein Motorradfahrer wurde bei einem Unfall schwer verletzt.

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Mittwoch gegen 18 Uhr in Ahrensfelde im Landkreis Barnim schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Motorradfahrer war auf der Blumberger Chaussee unterwegs. Er prallte in die hintere Seite eines Pkw, als dieser abbiegen wollte. Die Straße blieb rund eine Stunde voll gesperrt.