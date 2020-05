Polizeibericht Berlin: Schlafstätte eines Obdachlosen brennt in Friedrichshain

+++ Schlafstätte eines Obdachlosen brennt +++

Ein Obdachloser hat am Dienstagabend schwere Verbrennungen erlitten. Unter einer Bahnbrücke am Ostbahnhof in Friedrichshain brannte seine Schlafstätte. Laut Informationen von vor Ort behandelte die Feuerwehr den Mann zunächst auf dem Gehweg, ehe er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Derzeit ist noch unklar, ob es sich um einen Unfall oder eine Straftat handelt. Die Polizei ermittelt.

+++ Zwei Kleintransporter brennen in Hohenschönhausen +++

An der Klützer Straße in Hohenschönhausen brannte ein Kleintransporter.

Foto: Peise

In Hohenschönhausen haben in der Nacht zu Mittwoch zwei Kleintransporter gebrannt. Die Brände konnten gelöscht werden. Es wurden keine Personen verletzt. Zuerst stand gegen Mitternacht an der Klützer Straße ein Kleintransporter in Flammen und gegen 0.45 Uhr brannte ein weiterer Kleintransporter an der Wartiner Straße. Das Fahrzeug an der Klützer Straße brannte nahezu aus. Ein Polizeihubschrauber kam zur Fahndung nach dem Täter auch zum Einsatz. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Die Feuerwehr löschte einen Brand an einem Transporter.

Foto: Peise