Eine Jugendliche ist in Berlin-Hellersdorf beim Überqueren von Tramgleisen von einer Straßenbahn angefahren und schwer verletzt worden.

Die 15-Jährige überquerte die Gleise am Montagnachmittag an der Straßenbahnhaltestelle Zossener Straße/Landsberger Chaussee/Landsberger Straße, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Unfall mit der Tram der Linie 18 kam der Teenager zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

