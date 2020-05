In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Montag, 04. Mai 2020.

+++ Alkoholisierter Fahrer verunglückt in Kreisverkehr +++

In Wandlitz im Kreis Barnim ist in der Nacht zu Montag ein Autofahrer verunglückt. Der Mann war gegen 1.30 Uhr auf der B273 unterwegs und übersah dabei offenbar einen Kreisverkehr. Er fuhr gegen den Hügel in der Mitte des Kreisverkehrs. Der Kleinwagen hob ab und flog teilweise über den Hügel und schlug auf der anderen Seite, Richtung Oranienburg, ein. Der Mann wurde bei dem Unfall verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Der Fahrer fuhr in den Erdhügel des Kreisverkehrs. Das Auto hob ab.

Foto: Morris Pudwell