+++ Mann rast in Rummelsburg mit Sportwagen in Tramgleise +++

Am Samstagnachmittag ist ein Mann am Heizkraftwerk Klingenberg in Rummelsburg mit seinem Fahrzeug ins Gleisbett der Tram geraten. Gegen 17 Uhr verlor der Fahrer des giftgrünen Audi R8 V10 Spyder die Kontrolle über sein mehr als 540 PS starkes Fahrzeug, geriet ins Schleudern, prallte gegen den Bordstein, hob ab und flog noch mindestens 40 Meter weiter in die Gleise der Straßenbahn an der Köpenicker Chaussee. Dort kam der Audi zum Stehen. Die Fahrbahn war zum Zeitpunkt des Unfalls regennass.

Foto: Morris Pudwell

Die Bergung des Wagens gestaltete sich schwierig. Feuerwehr und Mitarbeiter er BVG berieten sich rund eine Stunde, wie der Sportwagen möglichst schadensfrei von den Gleisen gebracht werden sollte. Der Fahrer erlitt einen Schock, blieb aber körperlich unverletzt.

+++ Radfahrer auf Windschutzscheibe geschleudert +++

Auf der Prenzlauer Allee in Prenzlauer Berg ist es am Samstagabend gegen 21.50 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. An der Kreuzung zur Erich-Weinert-Straße erfasste ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug einen Radfahrer. Dieser wurde gegen beim Aufprall gegen die Windschutzscheibe geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Er kam in en Krankenhaus.

Das Auto wurde am Schlesischen Tor seitlich gerammt.

Foto: Thomas Peise

+++ Mit Familie besetztes Auto gerammt - Fahrer flüchtet +++

Ein Autofahrer flüchtete am Samstagabend, nachdem er am Schlesischen Tor in Kreuzberg ein Auto mit einer dreiköpfigen Familie seitlich gerammt hatte. In dem Wagen saßen ein Mann, eine Frau und ein Kind. Es musste nach ersten Informationen niemand ins Krankenhaus gebracht werden. Das Auto des Unfallverursachers wurde später in der Eisenbahnstraße in Kreuzberg entdeckt. Es stand mitten auf der Straße. Der Fahrer war verschwunden.

Brennender Papierstapel

Foto: Thomas Peise

+++ Papierstapel vor Supermarkt brannte +++

Gegen 0.30 Uhr wurde die Feuerwehr zur Kiefholzstraße nach Treptow alarmiert. An der Fassade eines Supermarktes brannte ein Stapel gepresste Pappe und Papier. Das Feuer drohte auf den Markt überzugreifen. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell und konnte somit Schlimmeres verhindern. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.