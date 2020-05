Rummelsburg: Mann rast mit Sportwagen in Tramgleise

Am Samstagnachmittag ist ein Mann ein Rummelsburg mit seinem Fahrzeug ins Gleisbett der Tram geraten. Gegen 17 Uhr verlor der Fahrer des giftgrünen Audi R8 V10 Spyder die Kontrolle über sein mehr als 600 PS starkes Fahrzeug, geriet ins Schleudern, prallte gegen den Bordstein, hob ab und flog noch mindestens 40 Meter weiter in die Gleise der Straßenbahn. Dort kam der Audi zum Stehen. Die Fahrbahn war zum Zeitpunkt des Unfalls regennass.

Die Bergung des Wagens gestaltete sich schwierig. Feuerwehr und Mitarbeiter er BVG berieten sich rund eine Stunde, wie der Sportwagen möglichst schadensfrei von den Gleisen gebracht werden sollte. Der Fahrer erlitt einen Schock, blieb aber körperlich unverletzt.

+++ Mann bei Überfall in Johannisthal verletzt +++

In der Nacht zu Sonnabend soll ein Mann in Johannisthal (Treptow-Köpenick) durch zwei Unbekannte überfallen und verletzt worden sein. Gegen 22.15 Uhr wurde der 20-Jährige auf dem Königsheideweg von dem Duo angesprochen. Nach bisherigen Ermittlungen forderten sie ihn auf, das Portemonnaie herauszugeben. Als er sich weigerte, sollen die beiden Männer ihn angegriffen haben. "Es kam zu einem Gerangel, bei dem einer der Angreifer in den Oberschenkel des 20-Jährigen gestochen haben soll", teilte die Polizei am Sonnabend mit. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Männer flüchteten ohne Beute. Die Kriminalpolizei ermittelt.

+++ Fahrkartenautomat in Altglienicke gesprengt +++

In der vergangenen Nacht ist in Altglienicke ein Fahrkartenautomat aufgesprengt worden. Passanten alarmierten gegen 0.50 Uhr die Polizei, nachdem sie am S-Bahnhof Altglienicke drei unbekannte Personen beobachtet hatten, die an dem Automaten hantierten. Anschließend soll es einen lauten Knall gegeben haben, woraufhin die drei flüchteten. Polizisten nahmen noch in der Nähe einen Tatverdächtigen fest. Der 19-Jährige wurde der Kriminalpolizei übergeben, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat.

+++ Betrunkene schlagen sich in Rummelsburg +++

In Rummelsburg sind in der vergangenen Nacht zwei Männer nach einer Auseinandersetzung verletzt worden. Gegen 22 Uhr gerieten ein 46-Jähriger und ein 53-Jähriger Mann an der Kreuzung Weitling- Ecke Margaretenstraße miteinander in Streit. Dabei soll der 53-Jährige dem jüngeren Mann in den Rücken getreten und von hinten mit einem Stein beworfen haben.Bei dem anschließenden Gerangel schlug der 46-Jährige seinem Kontrahenten ins Gesicht, der daraufhin Reizgas versprüht haben soll. Der 46-Jährige erlitt Augenreizungen und lehnte eine ärztliche Behandlung ab. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wer von 1,77 Promille. Er wurde in einem Polizeigewahrsam erkennungsdienstlich behandelt und konnte nach einer Blutentnahme seinen Weg fortsetzen. Der 53-Jährige erlitt eine Platzwunde und eine Jochbeinfraktur und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab 0,15 Promille. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

+++ Feuerwehr löscht sechs Autobrände +++

Die Berliner Feuerwehr hat in der Nacht zu Sonnabend insgesamt sechs Autobrände gelöscht.

Reinickendorf

In Reinickendorf brannten vier Pkw.

Foto: Peise

An der Finsterwalder Straße in Reinickendorf standen gegen 3.20 Uhr vier Pkw in Flammen. Die Feuerwehr rückte mit zwei Staffeln an und hatte den Brand nach rund einer Stunde unter Kontrolle. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Kreuzberg

Die Feuerwehr löscht einen Autobrand in Kreuzberg.

Foto: Peise

An der Lindenstraße brannte ein Pkw auf einem Parkplatz. Die Beamten konnten den Brand im vorderen Bereich des Fahrzeugs schnell löschen. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache wird ermittelt.

Mitte

Auch in Wedding brannte ein Auto.

Foto: Peise

Gegen 2.45 Uhr stand an der Plantagenstraße in Wedding ein Mercedes in Flammen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle, sodass nur der vordere Bereich des Fahrzeugs zerstört wurde. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Pankow

In Prenzlauer Berg brannten Mülltonnen auf der Richard-Ermisch-Straße. Die Beamten des Abschnitts 16 ermitteln.