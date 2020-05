Blaulicht-Blog: Feuerwehr löscht sechs Autobrände

+++ Feuerwehr löscht sechs Autobrände +++

Die Berliner Feuerwehr hat in der Nacht zu Sonnabend insgesamt sechs Autobrände gelöscht.

Reinickendorf

An der Finsterwalder Straße in Reinickendorf standen gegen 3.20 Uhr vier Pkw in Flammen. Die Feuerwehr rückte mit zwei Staffeln an und hatte den Brand nach rund einer Stunde unter Kontrolle. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Kreuzberg

Die Feuerwehr löscht einen Autobrand in Kreuzberg.

Foto: Peise

An der Lindenstraße brannte ein Pkw auf einem Parkplatz. Die Beamten konnten den Brand im vorderen Bereich des Fahrzeugs schnell löschen. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache wird ermittelt.

Mitte

Auch in Wedding brannte ein Auto.

Foto: Peise

Gegen 2.45 Uhr stand an der Plantagenstraße in Wedding ein Mercedes in Flammen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle, sodass nur der vordere Bereich des Fahrzeugs zerstört wurde. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Pankow

In Prenzlauer Berg brannten Mülltonnen auf der Richard-Ermisch-Straße. Die Beamten des Abschnitts 16 ermitteln.