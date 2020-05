Berlin: Hunde-Besitzer findet Sprengstoff - Verdächtiger ermittelt

Ein Hunde-Besitzer hat am 7. April während eines Spaziergangs an einer Böschung des Spandauer Schifffahrtskanals am Friedrich-Krause-Ufer in einem Erdloch Behältnisse mit 1,1 kg synthetischem Sprengstoff gefunden. Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei. Das LKA und die Generalstaatsanwaltschaft Berlin ermittelten seitdem wegen des Verdachts einer möglichen Vorbereitung eines Sprengstoffverbrechens. In Zusammenarbeit mit dem Kriminaltechnischen Institut des LKA schlossen sich umfangreiche Spurensuchen und Untersuchungen an.

Wie die Generalstaatsanwaltschaft Berlin und die Polizei am 1. Mai mitteilten, führten die Spuren zu einem 35 Jahre alten Tatverdächtigen aus Wedding. Der Mann wurde am 30. April festgenommen. „In seiner Vernehmung räumte der Beschuldigte, der nach jetzigem Stand der Ermittlungen keine politische Motivation verfolgt, die Herstellung und das Ablegen der in dieser Form nicht zündfähigen Sprengstoffpakete ein“, hieß es in der Mitteilung. Der 35-Jährige wird am 1. Mai dem Haftrichter vorgeführt.

