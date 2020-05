Autos in Kreuzberg angezündet

In Kreuzberg brannten in der Nacht mehrere Autos.

+++ In der Nacht brannten erneut Autos +++

Gegen 2.15 Uhr brannten in der Ritterstraße in Kreuzberg drei Autos, zwei brannten komplett aus, das dritte wurde stark beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Verletzt wurde niemand.

Polizei in der Falckensteinstraße

Foto: Thomas Peise

+++ Polizei beendet Handgreiflichkeiten +++

In der Falckensteinstraße in Kreuzberg gerieten in der Nacht mehrere Personen aneinander. Die Polizei musste eingriffen. Es wurde auch Pfefferspray eingesetzt. Vier Personen erlitten leichte Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus. Details zu dem Streit sind bisher nicht bekannt.

+++ Schlägerei nach Flucht - Ermittlungen gegen Polizist und Unbekannten +++

Ein Mann hat sich in Neukölln einer Festnahme widersetzt und mit einem Polizisten geprügelt. Gegen beide seien Ermittlungen eingeleitet worden, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Beim Polizisten gehe es darum, ob dessen Verhalten angemessen gewesen sei, sagte ein Sprecher.

Zwei Männer fielen den Beamten demnach auf, weil sie auf Fahrrädern schnell vor dem Streifenwagen wegfuhren und sich immer wieder umdrehten. Einer habe kehrtgemacht und sich in einem Gebüsch versteckt. Als ihn der Polizist dort aufforderte, sich auf den Boden zu legen, soll ihn der Mann beleidigt haben. Beim Versuch, den Mann festzunehmen, habe dieser um sich geschlagen. Der Polizist benutzte Pfefferspray, der Mann spuckte ihm ins Gesicht, wie es weiter hieß. Demnach folgten wechselseitige Schläge. Nachdem sich beide kurz voneinander gelöst hätten, solle der Beamte den Mann zwei Mal getreten haben, hieß es. Schließlich flüchtete der Mann unerkannt.

+++ Rollläden eines Parteibüros beschädigt +++

Donnerstagmorgen wurde eine Sachbeschädigung an einem Parteibüro in Lichtenberg festgestellt. Gegen 8 Uhr bemerkte ein Hausmeister auf den Rollläden des Büros in der Rathausstraße eine Farbschmiererei sowie Bauschaum und alarmierte daraufhin die Polizei. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat die Ermittlungen übernommen.