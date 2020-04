Corona in Berlin Polizei löst Ansammlung von 70 Menschen an Rigaer Straße auf

Die Berliner Polizei hat am Donnerstagabend eine Ansammlung von Menschen an der Rigaer Straße Ecke Liebigstraße in Friedrichshain aufgelöst. Dort hatten sich etwa 70 Personen, die meisten von ihnen augenscheinlich aus dem linksalternativen Milieu, eingefunden. Diese verstießen teils gegen die Corona-Abstandsregeln und missachteten die Aufforderung der Beamten, den Ort zu verlassen. In dem Haus an der Liebigstraße 34 wurden Bengalo-Feuer gezündet. Die Polizei nahm mehrere Menschen fest.

Zuvor hatten sich bereits am Boxhagener Platz einige Dutzend Menschen versammelt. Sie trugen schwarzen Mund-Nasen-Schutz oder dunkle Kapuzen und Schals, einige auch Sonnenbrillen - und standen auf Abstand. Auf Balkonen umliegender Häuser waren Lautsprecher aufgestellt. Von einem Balkon wurden politische Reden skandiert.

Die Polizei wertete die Ansammlung als Verstoß gegen die Corona-Regeln, wie eine Sprecherin sagte. Auch Polizeipräsidentin Barbara Slowik war vor Ort und machte sich ein Bild von der Lage.Kommunikationsteams der Polizei forderten die Versammelten zum Weggehen und Verlassen des Ortes auf.

Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte für den 1. Mai angekündigt, nicht genehmigte Versammlungen schnell und konsequent aufzulösen. Die Teilnahme an nicht genehmigten Demonstrationen sei derzeit eine Straftat. Linke und linksradikale Gruppen hatten spontane Proteste angekündigt.

Im Twitter-Account zum sogenannten Revolutionären 1. Mai war angekündigt worden, in der Walpurgisnacht wolle man den „Belagerungszustand“ durch die Polizei in Friedrichshain brechen. „Kommt deshalb zahlreich am 30. April in den Friedrichshainer Südkiez (...) damit wir uns die Straßen zurückholen, die der Senat mit seinen hässlichen Wannen verstopft“, hieß es im Internet.