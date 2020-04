Wilmersdorf: Polizei stellt Raser auf der A100

+++ Mit 140 km/h über die Stadtautobahn - Polizei stellt Raser +++

In der Nacht zu Donnerstag hat eine Zivilstreife der Autobahnpolizei auf der Stadtautobahn A100 in Wilmersdorf einen Pkw gestellt, der zu schnell unterwegs war. Gegen 23 Uhr fuhren die Fahnder auf der Stadtautobahn in Richtung Schönefeld. Kurz vor der Ausfahrt Innsbrucker Platz wurden sie von einem Mercedes mit stark erhöhter Geschwindigkeit überholt. Eine Geschwindigkeitsmessung ergab 140 Stundenkilomter bei erlaubten 80 km/h. Dabei überholte der 23 Jahre alte Raser mehrere Fahrzeuge von beiden Seiten und pendelte über alle Fahrbahnen. Als der Fahrer an der Ausfahrt Tempelhofer Damm die Autobahn verließ, soll er bei Rot gefahren und links abgebogen sein. Kurz danach stoppte ihn die Zivilstreife am Tempelhofer Damm. Sein Führerschein und das Fahrzeug wurden beschlagnahmt.

+++ Fußgänger von Auto erfasst und durch die Luft geschleudert +++

Ein Fußgänger ist Mittwoch in Reinickendorf von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Durch die Wucht des Aufpralls soll der 77-Jährige circa sechs Meter durch die Luft geschleudert worden sein. Er erlitt Hüft- und Beinfrakturen. Der Senior wurde in eine Klinik gebracht. Laut eigenen Angaben fuhr der 53 Jahre alte Ford-Fahrer gegen 11.15 Uhr auf der Holländer Straße in Richtung Gotthardstraße. Als er an der nächsten Kreuzung links auf die Londoner Straße abbog, kam es zu einem Zusammenstoß mit dem 77 Jahre alten Fußgänger. Eine 58 Jahre alte Zeugin leistete Erste Hilfe.

+++ Harley durch Brand beschädigt +++

Passanten alarmierten am Mittwoch in der Lüneburger Straße in Mitte Polizei und Feuerwehr, nachdem sie gegen 15 Uhr an einer unter einer Abdeckplane geparkten Harley Rauchschwaden und Flammen bemerkt hatten. Die Brandbekämpfer mussten jedoch nicht mehr tätig werden, da ein Anwohner zwischenzeitlich das Feuer mit Wasser gelöscht hatte. Das Motorrad wurde durch die Flammen leicht beschädigt.

+++ Zivilfahnder nehmen Drogendealer in Lankwitz fest +++

Am Mittwochabend haben Zivilbeamte in Lankwitz zwei Männer beim Drogenhandel beobachtet. Gegen 19.30 Uhr sahen sie, wie eine 29-Jähriger und einen 35-Jähriger am Thaliaweg Gegenstände austauschten. Bei der Überprüfung des 29-Jährigen fanden die Beamten Rauschgift, das er gerade gekauft hatte. Dem 35-Jährigen folgten sie zu einer Wohnung am Kameradenweg. Bei der anschließenden Durchsuchung trafen die Beamten auch den 41 Jahre alten Mieter an und entdeckten Drogen sowie ein verbotenes Messer. Danach durchsuchten die Einsatzkräfte die Wohnung des 35-Jährigen am Ostpreußendamm. Auch dort fanden sie Betäubungsmittel. Sie nahmen beide Männer fest, beschlagnahmten insgesamt rund ein Kilo Marihuana sowie weitere verdächtige Substanzen und das Messer. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.

+++ Fenster eines Gebäudes in Mitte beschädigt +++

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch Fensterscheiben eines Gebäudes an der Köpenicker Straße in Mitte beschädigt. Ein 31 Jahre alter Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma verständigte gegen 3.50 Uhr die Polizei. Die Beamten stellten zerstörte Scheiben und Anhaftungen von grüner und blauer Farbe an ihnen fest. Der Staatsschutz ermittelt.

+++ Auto brennt in Mariendorf +++

In Mariendorf (Tempelhof-Schöneberg) hat am Mittwoch gegen 21.30 Uhr ein Renault an der Ringstraße gebrannt. Passanten verständigten die Feuerwehr. Durch die Flammen wurde der Innenraum des Autos zerstört, das im Baustellenbereich geparkt war. Ein Brandkommissariat beim Landeskrimianalamt Berlin hat die Ermittlungen übernommen.

+++ VW-Bus prallt gegen Baumstumpf - zwei Verletzte +++

Gegen 22.50Uhr kam es auf der Südostallee in Berlin Treptow zu einem schweren Unfall. Ein VW-Bus prallte in Höhe des dortigen Krematoriums seitlich gegen einen hohen Baumstumpf. In dem Fahrzeug befanden sich mehrere Personen von denen 2 verletzt wurden, einer davon erlitt schwere Verletzungen. Beide kamen in umliegende Krankenhäuser. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Foto: Thomas Peise

Schwerer Unfall auf der Südostallee in Treptow: In der Nacht zu Donnerstag gegen 22.50 Uhr prallte ein VW-Bus in Höhe des dortigen Krematoriums seitlich gegen einen hohen Baumstumpf. In dem Fahrzeug befanden sich mehrere Personen, von denen zwei verletzt wurden. Eine davon erlitt schwere Verletzungen. Beide kamen in umliegende Krankenhäuser. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

+++ Erneut Polizeieinsatz an der Rigaer Straße +++

In der Nacht zu Donnerstag gab es erneut einen Polizeieinsatz in der Rigaer Straße in Friedrichshain. Die linke Szene hatte zu einem Film eingeladen, der an eine Hauswand gestrahlt wurde. Polizisten überprüften mehrere Personen, die sich den Film anschauen wollten. Aus dem Haus Liebigstraße wurde ein Bengalo gezündet. Die Polizei war mit mehreren Kräften vor Ort im Einsatz.

In der Rigaer Straße projizierte die linke Szene einen Film an eine Hauswand. Es kam zu einem Polizeieinsatz.

Foto: Thomas Peise