Polizeibericht Berlin: VW-Bus prallt gegen Baumstumpf - zwei Verletzte

Gegen 22.50Uhr kam es auf der Südostallee in Berlin Treptow zu einem schweren Unfall. Ein VW-Bus prallte in Höhe des dortigen Krematoriums seitlich gegen einen hohen Baumstumpf. In dem Fahrzeug befanden sich mehrere Personen von denen 2 verletzt wurden, einer davon erlitt schwere Verletzungen. Beide kamen in umliegende Krankenhäuser. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

+++ VW-Bus prallt gegen Baumstumpf - zwei Verletzte +++

Schwerer Unfall auf der Südostallee in Treptow: In der Nacht zu Donnerstag gegen 22.50 Uhr prallte ein VW-Bus in Höhe des dortigen Krematoriums seitlich gegen einen hohen Baumstumpf. In dem Fahrzeug befanden sich mehrere Personen, von denen zwei verletzt wurden. Eine davon erlitt schwere Verletzungen. Beide kamen in umliegende Krankenhäuser. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

+++ Erneut Polizeieinsatz an der Rigaer Straße +++

In der Nacht zu Donnerstag gab es erneut einen Polizeieinsatz in der Rigaer Straße in Friedrichshain. Die linke Szene hatte zu einem Film eingeladen, der an eine Hauswand gestrahlt wurde. Polizisten überprüften mehrere Personen, die sich den Film anschauen wollten. Aus dem Haus Liebigstraße wurde ein Bengalo gezündet. Die Polizei war mit mehreren Kräften vor Ort im Einsatz.

In der Rigaer Straße projizierte die linke Szene einen Film an eine Hauswand. Es kam zu einem Polizeieinsatz.

Foto: Thomas Peise