Polizeibericht Berlin: Radfahrer prallt gegen Autotür - Rettungshubschrauber im Einsatz

+++ Radfahrer prallt gegen Autotür - Rettungshubschrauber im Einsatz +++

Durch eine sich öffnende Autotür erlitt ein Radfahrer in Treptow am Dienstag gegen 19.30 Uhr Verletzungen. Der Fahrer eines Transporters öffnete in der Kiefholzstraße unachtsam die Fahrertür, der Radfahrer prallte dagegen. Dabei stürzte der Radfahrer auf den Boden und verletzte sich. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

+++ Polizisten in Rigaer Straße mit Gegenständen beworfen +++

Polizisten durchsuchen die Angreifer in der Rigaer Straße.

Foto: Thomas Peise

Erneut kam es zu Vorfällen in der Rigaer Straße in Friedrichshain. Polizisten und ein Gruppenwagen wurden gegenüber der Nummer 94 mit Gegenständen beworfen, darunter mit Flüssigkeiten gefüllte kleine Tüten. Die Beamten überprüften mehrere Personen. Ob es Festnahmen gab, ist bislang nicht bekannt. Ein Polizist wurde bei den Würfen verletzt.

+++ Auto brennt in Neukölln +++

Einsatzkräfte an dem Pkw in Neukölln, auf den mutmaßlich ein Brandanschlag verübt wurde.

Foto: Thomas Peise

In der Oderstrasse in Neukölln hat am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr ein Pkw gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand im Frontbereich des Pkw schnell löschen und so ein Ausbrennen verhindern. Die Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei.