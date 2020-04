Polizeibericht Berlin: Wohnwagen brennt in Lichterfelde

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Dienstag, 28. April 2020.

Polizei und Feuerwehr Blaulicht-Blog: Wohnwagen brennt in Lichterfelde

+++ Wohnwagen brennt in Lichterfelde +++

In Lichterfelde (Steglitz-Zehlendorf) ist am Montag ein Wohnwagen ausgebrannt. Gegen 16.40 Uhr entdeckte ein 29 Jahre alter Autofahrer den brennenden Wohnwagen auf einem Grundstück am Landweg. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es wurden keine Personen verletzt. Erste Erkenntnisse der Kriminalpolizei deuten darauf hin, dass der Wohnwagen einem 73-jährigen wohnungslosen Mann gelegentlich als Schlafstätte diente. Er berichtete, dass er Streit mit Jugendlichen aus der Umgebung hatte und vermutet, dass sie den Wohnwagen angezündet hätten. Die Polizisten gehen dem nach. Zu den noch ungeklärten Umständen des Brandes führt das Landeskriminalamt die Ermittlungen.

+++ Fußgänger von Auto angefahren und schwer verletzt +++

Ein 43 Jahre alter Mann ist in Mitte von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Fußgänger wurde am frühen Montagabend beim Überqueren der Straße Alt-Moabit von dem Wagen erfasst, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Laut Polizei brachten Rettungskräfte den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.