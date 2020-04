Berliner Polizei blitzt in drei Tagen mehr als 4000 Fahrer

Bei Verkehrskontrollen über das ganze Wochenende stellte die Berliner Polizei insgesamt 4109 Geschwindigkeitsverstöße fest. Die beiden schnellsten Fahrer wurden dabei auf der Autobahn A100 geblitzt. Der eine fuhr mit 162 bei erlaubten 80 Stundenkilometern, der zweite mit 114 bei erlaubten 60. „Auf sie warten nun hohe Bußgelder und Fahrverbote“, schreibt die Polizei.

Darüber hinaus leiteten die Beamten am Wochenende drei Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Teilnahme an einem verbotenen Autorennen ein. Zwei der Raser, ein Motorradfahrer auf der A100 in Grunewald und ein Autofahrer auf der Kaiser-Friedrich-Straße in Charlottenburg, seien unerkannt entkommen und würden nun ermittelt, heißt es. Den dritten habe man aber stellen können.

Fehlender Versicherungsschutz, ungültige Führerscheine

Dabei handelt es sich laut Polizei um einen 43 Jahre alten Opel-Fahrer. Er soll am Sonnabendmittag gegen 12.30 Uhr mit 100 Kilometern pro Stunde auf dem Ernst-Ruska-Ufer in Köpenick unterwegs gewesen sein. Erlaubt sind dort nur 50. Dabei soll er „immer wieder riskante Fahrstreifenwechsel“ vollzogen haben, heißt es weiter. Er wurde angezeigt sowie sein Wagen und Führerschein beschlagnahmt. „Er und seine beiden Insassen im Alter von 29 und 32 Jahren mussten sich um eine andere Fahrmöglichkeit kümmern.“

Daneben kontrollierte die Polizei auch 561 Fahrzeuge. In elf Fällen wurden die von jemandem ohne gültigen Führerschein gesteuert, in sieben bestand kein ausreichender Versicherungsschutz. 14 Wagen wurden wegen möglicher technischer Mängel für eine gutachterliche Untersuchung sichergestellt. Insgesamt leiteten die Beamten 22 Strafermittlungsverfahren ein.