Bei dem Unfall in Lichtenrade kippte ein Kleinbus um.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Sonntag, 26. April 2020.

Polizei und Feuerwehr Blaulicht-Blog: Unfall in Lichtenrade - Kleinbus kippt um

+++ Unfall in Lichtenrade: Kleinbus kippt um +++

In Lichtenrade ist es am Sonnabendabend gegen 22 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Auf dem Lichtenrader Damm prallte laut ersten Informationen von vor Ort ein Auto gegen einen Kleinbus. Der Bus kippte dabei auf die Seite. Acht Personen wurden durch den Rettungsdienst gesichtet, vier wurde in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Die Feuerwehr richtete den Kleinbus wieder auf.

+++ Auto kracht in Schöneberg gegen Ampel +++

Der Unfall ereignete sich an der Hauptstraße in Schöneberg.

Foto: Thomas Peise

Ein Mann hat in der Nacht zu Sonntag gegen 2.15 Uhr auf der Hauptstraße in Schöneberg die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Wagen prallte gegen einen Ampelmast. Dieser knickte dabei um. Polizisten nahmen den mutmaßlich betrunkenen Fahrer vorläufig fest. Er wurde zur Blutentnahme gebracht. Die Feuerwehr musste das Fahrzeug von der Laterne schieben. Am Auto entstand hoher Sachschaden.

+++ Wohnwagen und Lkw brennen in Spandau aus +++

Das Feuer ereignete sich auf einem Industriegelände an der Neuendorfer Straße in Spandau.

Foto: Thomas Peise

Auf einem Industriegelände an der Neuendorfer Straße in Spandau sind in der Nacht zu Sonntag ein Wohnwagen und ein Lkw komplett ausgebrannt. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Die Brandursache wird nun durch die Kriminalpolizei ermittelt.

Die Feuerwehr konnte das komplette Ausbrennen des Autos verhindern.

Foto: Thomas Peise

Zu einem weiteren Feuer kam es in der Nacht an der Burgemeisterstraße in Tempelhof, wo gegen 2 Uhr ein Golf brannte. Die Flammen befanden sich im vorderen Bereich des Autos. Da die Feuerwehr schnell eintraf und die Flammen zügig löschte, konnte ein komplettes Ausbrennen des Autos verhindert werden. Es wurde niemand verletzt. Die Brandursache wird ermittelt.