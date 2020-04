Schönhauser Allee nach tödlichem Unfall stundenlang gesperrt

Berlin. Ein Fußgänger ist am Freitagmittag auf der Schönhauser Allee in Pankow von einem Autofahrer angefahren worden. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Passant so schwere Verletzungen, dass er am Unfallort verstarb. Dies bestätigte die Berliner Polizei der Berliner Morgenpost auf Anfrage. Zum genauen Hergang könne man noch keine Angaben machen, sagte ein Sprecher. Die Schönhauser Allee bleibt stadteinwärts in Richtung Alexanderplatz noch bis zum Freitagabend gesperrt, solange die Ermittlungen laufen. Alle Fahrbahnen sind ab der Kreuzung Gleimstraße abgeriegelt. Auch die Straßenbahnlinie M1 ist unterbrochen und endet an der Vinetastraße. Radfahrer mussten wegen der Sperrung am Nachmittag ebenfalls umkehren.

Pankower Politiker hatten für den Unfallort an der Schönhauser einen Umbau gefordert

Die Pankower Grünen-Politikerin Patrizia Flores wurde Zeugin des Unfall. Sie sagte der Berliner Morgenpost, dass die Person offenbar die Schönhauser Allee Höhe der Ecke Gneiststraße überqueren wollte und dabei von einem Auto erfasst wurde. An dieser Stelle gibt es keinen Fußgängerüberweg. Genaue Details zum Geschehen werden noch untersucht. Nach dem tödlichen Unfall waren zwei Krankenwagen und mehrere Polizeieinheiten vor Ort. Das Unfallopfer wurde mit einem Sichtschutz abgeschirmt.

Flores zeigte sich auch deswegen betroffen, weil ein Umbau der Stelle für eine leichtere Querung für Fußgänger in diesem Abschnitt der Schönhauser Allee von Pankower Bezirkspolitikern mehrfach gefordert wurde. Derzeit müssen Passanten zwischen parkenden Autos auf die Fahrbahn treten und werden dabei leicht übersehen. Trotz Anträgen der Bezirkspolitiker, an denen Flores mitgewirkt hatte, wurden bisher weder ein Zebrastreifen noch eine Ampelquerung umgesetzt.