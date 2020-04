Anhalter Bahnhof: Angetrunkener Mann fällt ins Gleisbett

+++ Angetrunkene Männer fallen ins Gleisbett+++

Am Anhalter Bahnhof ist am Donnerstagabend gegen 21.20 Uhr ein angetrunkener Mann ins Gleisbett der S-Bahn gefallen. Ein Trinkkumpan wollte ihm helfen, reichte ihm die Hand und verlor daraufhin ebenfalls das Gleichgewicht. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Bundespolizei konnten die beiden Männer aus dem Gleisbett ziehen, bevor die nächste S-Bahn einfuhr. Beide Männer wurden offenbar nur leicht verletzt und kamen vorsorglich in ein Krankenhaus.

Das Fluchtauto ist eingekeilt. Polizisten nehmen den Fahrer fest.

Foto: Morris Pudwell

+++ Polizeihund beißt zu - Mann kommt ins Krankenhaus +++

Ein Mann ist verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem er nach ersten Informationen von einem Polizeihund gebissen worden sein soll. Wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen sagte, hätten Polizisten eine Gruppe von sieben bis neun Menschen kontrolliert, weil jemand ein Messer dabeigehabt haben soll. Nach Angaben des Sprechers habe es Widerstand aus der Gruppe gegen die Überprüfung gegeben. Dabei habe der Polizeihund zugebissen. Die Schwere der Verletzung und weitere Informationen zum Ablauf blieben zunächst unklar. Es werde ermittelt, sagte der Sprecher. Der Vorfall geschah in der Nacht in der Rhinstraße an der Grenze zwischen den Bezirken Lichtenberg und Marzahn.

+++ Zivilfahnder stellen Einbrecherbande +++

Zivilfahnder haben am Donnerstagabend gegen Mitternacht eine mutmaßliche Einbrecherbande festgenommen, die sich zuvor an einem Objekt in der Gottlieb-Dunkel-Straße in Tempelhof zu schaffen gemacht hatte. Die Täter fuhren in einem Van davon. Auf Höhe des U-Bahnhof Alt-Mariendorf soll ein Mann das Fahrzeug verlassen haben. Er konnte vor einem Restaurant gestellt und festgenommen werden. An einer Kreuzung in der Blaschkoallee stoppten die Polizisten dann das Fahrzeug, schlugen eine Seitenscheibe ein und nahmen den Fahrer fest. Im Auto befand sich Einbruchswerkzeug.

Das Auto wurde erheblich beschädigt.

Foto: Thomas Peise

+++ Auto rasiert Laterne - Fahrer angetrunken +++

Ein Autofahrer kam am Donnerstagabend auf der Wartenberger Straße in Hohenschönhausen mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Laterne. Dabei wurde der Wagen erheblich beschädigt. Da die Polizisten Alkoholgeruch wahrnahmen, musste der Fahrer pusten. Er hatte einen Wert von über 1 Promille.

+++ Rollerfahrer fährt gegen Baum und stirbt +++

Ein 53-Jähriger ist im Landkreis Märkisch-Oderland mit einem Roller gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Der Mann sei in der Gemeinde Märkische Höhe in einer Kurve mit seinem Roller von der Straße abgekommen, sagte ein Polizeisprecher am frühen Freitagmorgen. Die Ursache für den Unfall am Donnerstag war laut Polizei zunächst unklar.

+++ Sexualdelikt vermutet: Joggerin entdeckt tote Frau in Bernau +++

Am frühen Donnerstagmorgen entdeckte eine Joggerin in Bernau eine weibliche Leiche. Neben einem Radweg, nahe der Schwarnebeker Chaussee, lag die leblose Frau am Ufer der Panke. Herbeigerufene Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der bisher Unbekannten feststellen. Kriminaltechniker sowie Ermittler der Mordkommission haben die Arbeit aufgenommen und sicherten Spuren am Fundort. Aus Polizeikreisen hieß es, dass die Frau möglicherweise vor ihrem Tod Opfer eines Sexualverbrechens geworden ist.

Die Polizei bittet Anwohner, die am Donnerstagmorgen Beobachtungen oder mögliche Hilfeschreie vernommen haben, sich an die Kriminalpolizei der Direktion Ost oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden. „Wo wird gegenwärtig eine Frau von schlanker Statur, im Alter von 20 bis 30 Jahren und einer Größe von ca. 165 cm vermisst?“, fragt die Polizei. Die an der Panke aufgefundene Frau habe grüne Augen und sei wahrscheinlich Brillenträgerin gewesen.