Bernau: Unbekannte Tote gefunden - Wer kann Hinweise geben?

Die Polizei am Fundort der Leiche in Bernau.

Passanten haben in Bernau an der Schwanebecker Chaussee eine Leiche entdeckt. Wie die Frau zu Tode kam, ist bislang unklar.

Bernau. In Bernau (Barnim) ist am Donnerstag eine unbekannte Tote entdeckt worden. Passanten bemerkten den leblosen Körper der jungen Frau am frühen Morgen an der Schwanebecker Chaussee, wie die Polizei mitteilte. Wie sie zu Tode kam und um wen es sich handelt, ist demnach unklar.

"Kriminalisten der Direktion Ost haben die Ermittlungen dazu aufgenommen", hieß es. Sie setzen auf Hinweise der Bürger. "Wo wird gegenwärtig eine Frau von schlanker Statur, im Alter von 20 bis 30 Jahren und einer Größe von ca. 165 cm vermisst?" Die an der Panke aufgefundene Frau habe grüne Augen und sei wahrscheinlich Brillenträgerin gewesen.