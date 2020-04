Feuerwehrmann im Einsatz Flasche an den Kopf geworfen

Einem Berliner Feuerwehrmann wurde in Gesundbrunnen eine Flasche an den Kopf geworfen. Er wurde dadurch verletzt.

Berliner Feuerwehrleute wurden am Mittwochnachmittag auf dem Weg zum Einsatz in Gesundbrunnen angegriffen. Dabei wurde dem Einsatzleiter eine Flasche an den Kopf geworfen. Der verlor dadurch das Bewusstsein und musste mit Schnittwunden am Hinterkopf in ein Krankenhaus gebracht werden, die dort genäht wurden. Er erlitt außerdem ein Schädelhirntrauma und musste auch am Donnerstag weiter behandelt werden.