Die Polizei fragt: Wer hat diesen Mann gesehen?

Mit der Veröffentlichung des Fotos des Marc-Philipp Küsel bittet die Kriminalpolizei der Direktion 6 um Mithilfe. Nach den bisherigen Ermittlungen verließ der psychisch kranke 24-Jährige am 15.04.2020 seine Wohnung in der Karl-Kunger-Str. 37, 12435 Berlin in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung:

- ca. 190 cm groß

- schlank

- blond, kinn- bis schulterlange Haare

- Brillenträger

- kurzer Vollbarta

- graue Jacke mit buntem Kragen

- blaue Stoffschuhe

- führt eventuell grünes Zelt mit sich

Wer hat Marc-Philipp Küsel gesehen, fragt die Polizei?

Foto: Polizei Berlin

Die Kriminalpolizei fragt:

- Wer hat den Vermissten seit dem 15.04.2020 gesehen?

- Wer kann Angaben zu seinem gegenwärtigen Aufenthalt machen?

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Direktion 6 unter der

Telefonnummer (030) 4664-671100 oder jede andere Polizeidienststelle

entgegen.*