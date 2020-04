Berlin Wedding: 80-Jährige von falschem Polizisten ausgeraubt

Ein Täter gab sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus, ein falscher Polizist beraubte die Frau. So schützen Sie sich vor Trickbetrügern

Berlin. Eine 80 Jahre alte Frau ist am Dienstag Opfer eines Trickbetrügers geworden. Gegen 11.30 Uhr wurde die Seniorin in ihrer Wohnung an der Togostraße in Wedding von einem angeblichen Bankmitarbeiter angerufen.Unter dem Vorwand, dass unrechtmäßig Geld von ihrem Konto abgehoben worden sei, wurde sie nach Bargeld und Schmuck befragt.

Noch während des Telefonats klingelte es an ihrer Wohnungstür. Vor der Tür stand ein Mann, der ihr einen vermeintlichen Dienstausweis zeigte und sagte, dass er von der Polizei sei. Gleich danach betrat der Mann die Wohnung der Seniorin, schubste sie zur Seite, nahm das Geld und den Schmuck der Frau, den sie herausgesucht hatte, an sich und flüchtete.

Auf die Hilferufe der Seniorin wurde eine Nachbarin aufmerksam. Als sie nach der 80-Jährigen sehen wollte, kam ihr der Räuber entgegen. Die 47-Jährige versuchte noch, den Mann festzuhalten, aber ohne Erfolg. Die Seniorin erlitt einen Schock

Das Fachkommissariat für Betrugsdelikte beim Landeskriminalamt Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Polizei warnt:

Echte Polizistinnen und Polizisten kommen nie zu Ihnen nach Hause, um Geld- oder Wertgegenstände in Sicherheit zu bringen oder nach den Verstecken zu fragen und sich diese zeigen zu lassen.

Bewahren Sie keine Wertgegenstände oder größeren Geldbeträge zu Hause auf!



Lassen Sie nie fremde Personen in Ihre Wohnung!

Ziehen Sie bei Bedarf Personen Ihres Vertrauens (zum Beispiel Nachbarn, Hausmeister) hinzu!

Lassen Sie sich von Polizistinnen und/oder Polizisten die Ausweise zeigen! Wie diese aussehen, sehen Sie auf der Internetseite der Polizei

Rufen Sie im Zweifel sofort den Polizeinotruf 110 an!

Die Ansprechpartner für Seniorensicherheit des Landeskriminalamtes sind für weitere Fragen telefonisch unter der Rufnummer (030) 4664-979222 erreichbar. Einmal monatlich werden am Columbiadamm 4 in Tempelhof (U-Bahnhof Platz der Luftbrücke) Informationsveranstaltungen durchgeführt, die mit vorheriger Anmeldung besucht werden können.

Hinweise, wie Sie sich vor falschen Polizeibeamten schützen können, finden Sie im Internet