Polizeibericht Berlin: Polizei stoppt Raser mit Blaulichtanlage

+++ Zivilpolizei stoppt Raser mit Blaulichtanlage +++

Mit einer eingeschalteten Blaulichtanlage war am Dienstagabend gegen 20 Uhr ein Raser in Berlin unterwegs. Zivilpolizisten bemerkten den Mercedes kurz nach 20 Uhr an der Berliner Straße Ecke Sundgauer Straße in Zehlendorf, als dieser dort mit überhöhter Geschwindigkeit und einem hinter der Sonnenblende eingeschalteten Blaulicht Richtung Unter den Eichen fuhr. Die Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung auf. An einer roten Ampel machten andere Autofahrer dem Raser wegen des Blaulichts Platz, so dass der Mercedes weiterbrausen konnte und dabei Geschwindigkeiten von über 100 km/h statt erlaubten 50 km/h erreichte. Auf der BAB 103 nahm der Fahrer nochmal Tempo auf und wechselte immer wieder die Spuren, um andere Autos zu überholen. An der Ausfahrt Tempelhofer Damm auf der BAB 100 endete die Fahrt, da die Einsatzkräfte den Wagen stoppten und den Fahrer überprüften. Dem 22-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen. Der Mercedes samt Blaulichtanlage wurde beschlagnahmt.

+++ Polizei stellt bei Fahrzeugkontrolle Messer, Betäubungsmittel und Handys sicher +++

Weil ein Smart-Fahrer auffällig langsam und in Schlangenlinien unterwegs war, wurde er in der Nacht zu Mittwoch von Polizisten in Charlottenburg-Nord gestoppt und kontrolliert. Gegen 1.15 Uhr hatten die Einsatzkräfte den 28-Jährigen auf der BAB 100 in Höhe der Ausfahrt Hohenzollerndamm bemerkt. Bei der Fahrzeugüberprüfung am Jakob-Kaiser-Platz entdeckten die Polizeikräfte im Fahrzeug ein griffbereites Messer, Betäubungsmittel, Handys sowie Geld. Da der Verdacht bestand, dass der 28-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren sein könnte, wurde ihm Blut abgenommen. Die Fundstücke und das Auto wurden beschlagnahmt.

+++ Handy-Akku löst mutmaßlich Wohnungsbrand aus +++

Zu einem Brand in einer Wohnung in der Märkischen Allee in Marzahn kam es am Dienstag gegen 21 Uhr Dort gerieten Einrichtungsgegenstände im 3. Obergeschoss eines Wohnhauses in Brand. Die Feuerwehr rückte mit vier Staffeln an und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Nach unbestätigten Angaben von vor Ort soll ein defekter Handyakku beziehungsweise der Ladevorgang eines Handys den Brand ausgelöst haben. Verletzt wurde niemand.

Einsatzkräfte bei den Löscharbeiten in Marzahn.

Foto: Thomas Peise

+++ Zwei Radfahrerinnen schwer verletzt +++

Bei einem Unfall am Dienstagmittag in Schöneberg ist eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 87-jähriger gegen 17.40 Uhr mit seinem Toyota den Prellerweg und wollte seine Fahrt geradeaus in der Bergstraße fortsetzen. Dabei soll er nach Zeugenangaben an der Thorwaldsenstraße bei Rot in die Einmündung eingefahren sein. Er erfasste dabei die 55-jährige Radfahrerin, die mit ihrem Fahrrad in der Thorwaldsenstraße in Richtung Munsterdamm unterwegs war und bei Grün die Bergstraße überfuhr. Bei der Kollision erlitt die Radfahrerin schwer Rumpfverletzungen und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Auch in Lichterfelde wurde eine Radfahrerin schwer verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen war ein 36-jähriger gegen 18.45 Uhr mit seinem Renault in der Geraer Straße in Richtung Hildburghauser Straße unterwegs. An der Mariannenstraße soll er zunächst an einem Stoppschild gehalten haben und dann in die Kreuzung eingefahren sein. Dabei erfasste er die 50-Jährige, die mit ihrem Fahrrad die Mariannenstraße in Richtung Georgenstraße befuhr. Mit Beinverletzungen brachten sie Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

+++ Wohnungsbrand in Charlottenburg - ein Verletzter +++

In der Marie-Elisabeth-Lüders-Straße in Charlottenburg brannte es am Dienstag gegen 22 Uhr in einem Wohnhaus. Der Brand brach in einer Wohnung aus. Eine Person erlitt eine Rauchvergiftung und kam in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Zur Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Feuerwehrmänner nehmen bei den Löscharbeiten in Charlottenburg ein Baugerüst am Haus zur Hilfe.

Foto: Thomas Peise

+++ Lagerhalle einer Gärtnerei in Brand +++

Gegen 23 Uhr wurde die Feuerwehr in die Straße Am Stichkanal in Lichterfelde alarmiert. Dort brannte eine Lagerhalle einer Gärtnerei. Die Beamten rückten erst mit drei Staffeln an, erhöhten dann aber auf vier Staffeln. Der Brand konnte nach etwa 90 Minuten vollständig gelöscht werden. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind bislang unbekannt.

Feuerwehrmänner löschen den Brand in der Gärtnerei in Lichterfelde.

Foto: Thomas Peise