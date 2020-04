Polizeibericht Berlin: Handyakku löst mutmaßlich Wohnungsbrand aus

+++ Handyakku löst mutmaßlich Wohnungsbrand aus +++

Zu einem Brand in einer Wohnung in der Märkischen Allee in Marzahn kam es am Dienstag gegen 21 Uhr Dort gerieten Einrichtungsgegenstände im 3. Obergeschoss eines Wohnhauses in Brand. Die Feuerwehr rückte mit vier Staffeln an und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Nach unbestätigten Angaben von vor Ort soll ein defekter Handyakku beziehungsweise der Ladevorgang eines Handys den Brand ausgelöst haben. Verletzt wurde niemand.

+++ Wohnungsbrand in Charlottenburg - ein Verletzter +++

In der Marie-Elisabeth-Lüders-Straße in Charlottenburg brannte es am Dienstag gegen 22 Uhr in einem Wohnhaus. Der Brand brach in einer Wohnung aus. Eine Person erlitt eine Rauchvergiftung und kam in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Zur Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Feuerwehrmänner nehmen bei den Löscharbeiten in Charlottenburg ein Baugerüst am Haus zur Hilfe.

Foto: Thomas Peise

+++ Lagerhalle einer Gärtnerei in Brand +++

Gegen 23 Uhr wurde die Feuerwehr in die Straße Am Stichkanal in Lichterfelde alarmiert. Dort brannte eine Lagerhalle einer Gärtnerei. Die Beamten rückten erst mit drei Staffeln an, erhöhten dann aber auf vier Staffeln. Der Brand konnte nach etwa 90 Minuten vollständig gelöscht werden. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind bislang unbekannt.

Feuerwehrmänner löschen den Brand in der Gärtnerei in Lichterfelde.

Foto: Thomas Peise