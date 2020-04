Berlin: Clan-Milieu in Aufruhr - Polizei-Einsatz vor Rettungsstelle

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle an der Hermann- Ecke Thomasstraße in der Nähe des Klinikums am Urban soll es zu mehreren Verstößen durch Clan-Mitglieder gekommen sein.

Vor der Rettungsstelle des Klinikums am Urban in Kreuzberg ist es in der Nacht zu Dienstag zu einem Polizei-Einsatz gekommen.

Berlin. Angehörige eines kriminellen Clans haben in der Nacht zu Dienstag einen Polizeieinsatz an der Rettungsstelle des Klinikums am Urban in Kreuzberg ausgelöst. Innerhalb kürzester Zeit hätten sich dort in der Spitze 50 bis 60 Angehörige versammelt, wie ein Polizeisprecher auf Morgenpost-Nachfrage sagte. Auch am frühen Dienstagmorgen hätten sich dort noch an die 30 Personen aufgehalten.

Einsatzkräfte hätten dafür gesorgt, dass die Corona-Abstandsregeln eingehalten wurden. Der Einsatz sei ruhig verlaufen, so der Sprecher. Zufahrten zur Rettungsstelle seien nicht blockiert worden.

Die Personen hätten sich dort versammelt, nachdem eine Person aus dem Clan-Milieu eingeliefert worden und verstorben sein soll, hieß es unbestätigten Angaben zufolge.

Einsatz in Neukölln: Fahrer rasten auf Beamten zu

Zeitgleich kam es bei einer Geschwindigkeitskontrolle der Polizei an der nahen Hermann- Ecke Thomasstraße zu gefährlichen Verstößen. Nach Morgenpost-Informationen handelte es sich bei den Fahrern mutmaßlich ebenfalls um Angehörige der verstorbenen Person, die offenbar in die Klinik fahren wollten. Dabei rasten die Fahrer zweier Autos auf einen Beamten mit Anhalte-Kelle zu, wie der Polizeisprecher bestätigte.

Der Polizist soll sich in beiden Fällen nur durch einen Sprung gerettet haben. In beiden Fällen soll die Anhalte-Kelle zu Bruch gegangen sein, weil sie von den Autos erfasst wurde. Der Fahrer eines Golfs konnte festgenommen werden, der Fahrer eines auffälligen roten Porsche flüchtete laut Polizeisprecher. Einen konkreten Zusammenhang zwischen dem Einsatz am Klinikum am Urban und der Geschwindigkeitskontrolle konnte er nicht bestätigen.