Polizeibericht Berlin: Mann überfällt Tankstelle mit Hammer

+++ Mann überfällt Tankstelle mit Hammer +++

Polizisten haben am Sonntagnachmittag in Friedrichshagen einen Mann festgenommen, der eine Tankstelle überfallen hatte. Der zunächst noch Unbekannte betrat nach bisherigen Erkenntnissen mit einem Hammer in der Hand gegen 15 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle am Fürstenwalder Damm und forderte Geld. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, soll der bis dato noch Unbekannte mit dem Hammer auf den Tresen geschlagen und auch dem 57-jährigen Angestellten gedroht haben. Dieser verweigerte jedoch die Herausgabe des Geldes, woraufhin der Räuber flüchtete. Der 57-Jährige eilte hinterher und rief laut um Hilfe.

Ein Anwohner wurde auf die Situation aufmerksam und nahm die Verfolgung des Täters auf. Zudem rief er die Polizei. Ein Polizist lieh sich zur Verfolgung das Fahrrad eines Passanten, holte den Tatverdächtigen ein und nahm ihn zusammen mit weiteren Polizisten fest. Anschließend brachten die Polizeikräfte den 29-Jährigen in ein Polizeigewahrsam, in dem er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Ermittler des Raubkommissariats der Polizeidirektion 6 übernahmen den Fall und den Tatverdächtigen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.