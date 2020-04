Feuerwehr und Polizei am Wochenende im Dauereinsatz

An der Alfred-Jung-Straße in Lichtenberg sind am Sonntagmorgen zwei Autos ausgebrannt.

Polizei und Feuerwehr hatten am Wochenende einiges zu tun: Es kam zu Schlägereien und vielen Bränden – auch in der Schlosspark-Klinik.

Berlin. Neben der Dauerbelastung für die Berliner Polizei aufgrund der personalintensiven Corona-Kontrollen müssen sich die Beamten auch um die alltägliche Kriminalität kümmern. Dabei gab es am Sonnabend und in der Nacht zu Sonntag einiges zu tun. Auch die Feuerwehr musste mehrfach ausrücken.

Gegen 1.20 Uhr am frühen Sonntagmorgen soll ein Trio zwei Männer mit einem Baseballschläger in Wedding angegriffen haben. Nach den bisherigen Ermittlungen soll ein 28-Jähriger an der Sprengelstraße mit einem Baseballschläger auf ein Auto eingeschlagen haben, in dem sich zwei Männer im Alter von 20 und 26 Jahren befanden.

Als die beiden Insassen aus dem Auto stiegen, soll der 28-Jährige ihnen mit dem Baseballschläger auf die Köpfe geschlagen und dessen zwei Begleiter sie mit Gegenständen beworfen haben. Die Täter flüchteten. Der 26-Jährige kam mit Arm- und Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Jüngere erlitt Kopfverletzungen.

Zwei Autos in Lichtenberg ausgebrannt

In Lichtenberg hatten unbekannte Täter ein Auto an der Alfred-Jung-Straße angezündet. Gegen 1.40 Uhr hatte eine Zeugin Flammen an einem VW bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Ein Ford und ein Mazda, die neben dem VW geparkt hatten, wurden auch beschädigt.

Auch in Rummelsburg brannte es: Ein Unbekannter zündete in der Nacht zu Sonntag die Fassade einer Gaststätte an. Nach Polizeiangaben soll eine Gruppe von sechs Personen gegen 3 Uhr mit den Gastwirten in einen Streit geraten sein. Daraufhin soll ein Mann aus der Gruppe die Holzfassade neben der Eingangstür der Gaststätte angezündet haben. Das Feuer wurde vom Barbesitzer gelöscht. Der Brandstifter flüchtete unerkannt.

Am frühen Sonntagmorgen kam es dann zu einem Brand in der Schlosspark-Klinik in Charlottenburg. In einem Patientenzimmer brannten Einrichtungsgegenstände, verletzt wurde niemand. Die Flammen im Heubnerweg waren schnell gelöscht. Die Feuerwehr war mit 28 Kräften im Einsatz.

Illegales Autorennen auf der A113

Bei einem verbotenen Autorennen wurde am Sonnabendnachmittag in Johannisthal eine unbeteiligte Frau schwer verletzt. Zeugen hatten einen Mercedes und einen BMW beobachtet, die sich auf der A113 in Richtung Schönefeld ein Rennen lieferten. Der Mercedes verließ mit zu hoher Geschwindigkeit gegen 17.15 Uhr an der Abfahrt Stubenrauchstraße die Autobahn und fuhr dort einem Renault auf, in dem eine 51-jährige Frau am Steuer saß.

Die Frau wurde mit Verletzungen am Kopf und Schmerzen an Nacken, Fuß und Hüfte in eine Klinik gebracht. Der mutmaßliche Mercedes-Fahrer, ein 21-Jähriger, wurde am Unfallort angetroffen. Zeugen gaben gegenüber der Polizei an, es habe zum Unfallzeitpunkt noch eine weitere Person in dem Mercedes gesessen. Von der zweiten Person fehlte aber jede Spur. Der BMW-Fahrer entkam, der Mercedes wurde beschlagnahmt.