Blaulicht-Blog: Feuer in Zimmer in Schlosspark-Klinik

+++ Feuer in Patientenzimmer in Schlosspark-Klinik +++

In der Schlosspark-Klinik in Charlottenburg ist am frühen Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. In einem Patientenzimmer im dritten Stock brannten Einrichtungsgegenstände, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Verletzt wurde niemand. Die Flammen im Heubnerweg waren den Angaben zufolge schnell gelöscht. Die Feuerwehr war mit 28 Kräften im Einsatz.

+++ Zwei Männer mit Baseballschläger angegriffen +++

Ein Trio soll in der vergangenen Nacht zwei junge Männer mit einem Baseballschläger in Wedding angegriffen haben. Nach den bisherigen Ermittlungen soll ein 28-Jähriger gegen 1.20 Uhr mit einem Baseballschläger in der Sprengelstraße auf ein Auto eingeschlagen haben, in dem sich zwei Männer im Alter von 20 und 26 Jahren befanden.

Als die Insassen aus dem Auto stiegen, soll der 28-Jährige ihnen mit dem Baseballschläger auf die Köpfe geschlagen und dessen Begleiter sie mit Gegenständen beworfen haben. Die Täter flüchteten anschließend. Rettungskräfte brachten den 26-Jährigen mit Arm- und Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Jüngere erlitt Kopfverletzungen, die er zunächst nicht behandeln lassen wollte.

+++ BMW und Mercedes liefern sich Rennen - unbeteiligte Frau schwer verletzt

Nach einem verbotenen Autorennen in Johannisthal ist am Sonnabendnachmittag eine daran unbeteiligte Frau schwer verletzt. Zeugen beobachteten, wie sich ein Mercedes und ein BMW auf der BAB 113 in Fahrtrichtung Schönefeld ein Rennen lieferten. An der Abfahrt Stubenrauchstraße verließ der Mercedes gegen 17.15 Uhr die Autobahn den Angaben nach mit stark überhöhter Geschwindigkeit und fuhr dort auf einen Renault auf, in dem eine 51-Jährige am Steuer saß.

Die Frau erlitt dadurch Verletzungen am Kopf und hatte Schmerzen an Nacken, Fuß sowie Hüfte und kam mit einem alarmierten Rettungswagen zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden. Der mutmaßliche Fahrer des Mercedes, ein 21-Jähriger, wurde am Unfallort angetroffen. Es soll sich jedoch nach Zeugenangaben zum Unfallzeitpunkt noch eine weitere Person in dem Mercedes befunden haben, die sich jedoch bei der Unfallaufnahme nicht mehr am Ort befand. Der Mercedes wurde beschlagnahmt. Der am Rennen beteiligte BMW entkam.

+++ Radfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt +++

An der Kreuzung Frankfurter Allee Ecke Ruschestraße in Lichtenberg kam es gegen 19 Uhr zu einem schweren Unfall. Ein Radfahrer wurde von einem Auto erfasst und auf die Straße geschleudert. Dabei erlitt der Radfahrer schwere Verletzungen, eine weitere Person wurde ebenfalls verletzt. Am Auto entstand Sachschaden.

+++ Mann zündelt an Gaststätte +++

In Rummelsburg hat ein Mann in der vergangenen Nacht die Fassade einer Gaststätte angezündet. Bisherigen Ermittlungen zufolge soll eine Gruppe bestehend aus sechs Personen gegen 3 Uhr mit Barbetreibern in einen Streit geraten sein, in dessen Folge ein Mann aus der Gruppe die Holzfassade neben der Eingangstür der Gaststätte anzündete. Die Gastronomen bemerkten den Brand und löschten ihn mit eigenen Mitteln, bevor das Feuer größeren Schaden anrichten konnte. Der bisher unbekannte Mann flüchtete. Die Ermittlungen hat ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt übernommen.

+++ Straßenbahn zieht Auto aus Gleis +++

Gegen 21 Uhr geriet ein Autofahrer in der Straße An der Wuhlheide in Schöneweide mit seinem Fahrzeug in die Gleise der Straßenbahn. Um das Auto wieder auf die Straße zu bringen, griff die BVG zu einer eher ungewöhnlichen Methode: Eine Tram zog das Gefährt mit einem Seil aus dem Gleis.

+++ Auto stößt mit Tram zusammen +++

Gegen 20 Uhr kam es zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto. Der Fahrer übersah beim Einfahren in den Bersarinplatz in Friedrichshain die herannahende Straßenbahn. Es kam zur Kollision Glücklicherweise wurde niemand verletzt, am Auto entstand Sachschaden.

+++ Wieder brannten Autos in Berlin +++

Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht ein Auto in Lichtenberg angezündet. Eine Zeugin bemerkte die Flammen an dem VW gegen 1.40 Uhr in der Alfred-Jung-Straße und alarmierte die Rettungskräfte. Der Wagen wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Zwei weitere Autos, die neben dem VW geparkt waren, ein Ford und ein Mazda, wurden durch die Flammen ebenfalls beschädigt. Menschen kamen nicht zu Schaden. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

+++ Brennende Autos setzt Halle in Flammen +++

In einer Halle an der Gerhard-Sedlmayr-Straße in Johannisthal ist am Samstagabend ein Pkw in Brand geraten. Das Feuer griff auch auf das Dach des Gebäudes über, konnte aber eingedämmt werden. Die Feuerwehr war mit 44 Einsatzkräften vor Ort, die den Brand schnell löschen konnten. Bei der Halle handelt es sich um einen Kfz-Service. Verletzt wurde niemand.

