Polizei und Feuerwehr Blaulicht-Blog: Feuer in Zimmer in Schlosspark-Klinik

In der Schlosspark-Klinik in Charlottenburg ist am frühen Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. In einem Patientenzimmer im dritten Stock brannten Einrichtungsgegenstände, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Verletzt wurde niemand. Die Flammen im Heubnerweg waren den Angaben zufolge schnell gelöscht. Die Feuerwehr war mit 28 Kräften im Einsatz.

+++ Wieder brannten Autos in Berlin +++

An der Alfred-Jung-Straße in Lichtenberg sind am Morgen gegen 1.45 Uhr zwei Autos ausgebrannt. Erst brannte ein Elektro-Golf. Die Flammen griffen dann auf einen daneben geparkten Wagen über. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle, niemand wurde verletzt. Zur Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei.

+++ Brennendes Autos setzt Halle in Flammen +++

In einer Halle an der Gerhard-Sedlmayr-Straße in Johannisthal ist am Samstagabend ein Pkw in Brand geraten. Das Feuer griff auch auf das Dach des Gebäudes über, konnte aber eingedämmt werden. Die Feuerwehr war mit 44 Einsatzkräften vor Ort, die den Brand schnell löschen konnten. Bei der Halle handelt es sich um einen Kfz-Service. Verletzt wurde niemand.