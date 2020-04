Berlin Charlottenburg: Feuer in Mülltonne greift auf Dach einer Kita über

In Berlin-Charlottenburg griff ein Feuer in einer Mülltonne auf eine Kita über. Die Flammen breiteten sich auch auf das Dach aus.

Brände Feuer in Mülltonne greift auf Dach einer Kita über

Berlin. Die Feuerwehr hat in der Nacht zu Sonnabend ein Feuer in Charlottenburg gelöscht. Im Eingangsbereich einer Kita am Heckerdamm brannte gegen 1.40 Uhr eine Mülltonne. Die Flammen griffen schnell auf die Kita-Räume über. Das Feuer breitete sich bis zum Dach aus. Das Feuer brannte auf einer Fläche von 400 Quadratmetern. Die Kita ist laut Feuerwehr eine kirchliche Einrichtung

Nach zwei Stunden hatten die Brandbekämpfer das Feuer unter Kontrolle. Die Feuerwehr war mit vier Staffeln im Einsatz. Es wurden keine Personen verletzt.

