Berlin Alexanderplatz: Steinwurf auf Polizeiwache - Mann festgenommen

Ein Mann hat am Freitagabend mit einem Stein die Polizeiwache am Alexanderplatz in Berlin-Mitte beschädigt.

Berlin. Mit einem Stein hat ein Mann am Freitag gegen 22.30 Uhr die Verglasung der Polizeiwache am Alexanderplatz in Mitte beschädigt. Bilder von der Einsatzstelle zeigten gesplittertes Glas und großflächig beschädigte Fenster. Der Mann sei vorläufig festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Berliner Polizei am Abend. Einzelheiten zu der Identität des Mannes gaben die Beamten zunächst nicht bekannt.

Nachdem ein Mann Steine auf die Wache am Alex geworfen hat, wurde er festgenommen.

Während der Festnahme soll der Mann erheblichen Widerstand geleistet haben. Ob der junge Mann unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand, ist derzeit nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun den Hintergrund der Tat.

