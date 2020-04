Corona-Bilanz: Berliner Polizei zählt 75 Verstöße am Donnerstag

Die Berliner Polizei hat am Donnerstag und in der Nacht zu Freitag 75 Verstöße gegen die Corona-Kontrollmaßnahmen gezählt.

Gesundheit Corona-Bilanz: Polizei zählt 75 Verstöße am Donnerstag

Berlin. Die Berliner Polizei hat am Donnerstag und in der Nacht zu Freitag 75 Verstöße gegen die Corona-Kontrollmaßnahmen gezählt. Zehn Strafanzeigen und 65 Ordnungswidrigkeitsanzeigen seien gefertigt worden, teilten die Beamten am Freitag mit.

Bis zu 420 Polizisten hätten am Donnerstag in ganz Berlin die Einhaltung der Pandemie-Verordnungen, darunter etwa die Schließung von Läden und das Einhalten der Abstandsregeln, kontrolliert. Insgesamt sind laut Polizei seit dem 14. März 1090 Straftaten in Zusammenhang mit den Corona-Regeln gezählt worden. Es seien 2329 objektbezogene Überprüfungen sowie 7723 Überprüfungen im Freien durchgeführt worden.