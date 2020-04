Frau in Seniorenheim erdrosselt: Möglicherweise Unglücksfall

Berlin. Bei der getöteten 75-Jährigen in Gropiusstadt könnte es sich doch um einen Unglücksfall handeln. Das sagte Martin Steltner, Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, am Freitag.

Zwar teilten die Ermittler bereits am Donnerstagabend mit, dass die Frau erdrosselt wurde. Sie habe allerdings in einer Einrichtung für Demenzkranke gelebt, so Steltner weiter. Daher könne nicht ausgeschlossen werden, dass sie ihren Tod selbst herbeigeführt hat oder, bei Fremdverschulden durch einen Mitbewohner, der Täter nicht im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte handelte. Es seien „schwierige Ermittlungen“, sagte der Sprecher.

Die Frau war am Donnerstagmorgen gegen 5.45 Uhr tot in ihrem Zimmer in der Einrichtung an der Wutzkyallee gefunden worden.