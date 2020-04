Berlin: Mann in S-Bahn mit Messer bedroht und beleidigt

Berlin. Ein betrunkener 20-Jähriger hat am S-Bahnhof Baumschulenweg einen 28-Jährigen mit einem Messer bedroht. Ein rassistisches Motiv konnte dabei nach Angaben der Bundespolizei vom Donnerstag nicht ausgeschlossen werden. Demnach soll der 20-Jährige am Mittwoch zunächst versucht haben, dem anderen Mann beim Betreten der S-Bahn ein Bein zu stellen. Dann sei er ihm mit einem Messer in der Hand in der Bahn gefolgt und habe ihn verbal bedroht. Der 28-Jährige zog die Notbremse, Bundespolizisten nahmen seinen Angreifer am S-Bahnhof Treptower Park fest.

Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille bei dem 20-Jährigen. Gegen ihn wird wegen Bedrohung und tätlichen Angriffs auf Vollzugsbeamte ermittelt - er hatte die Polizisten beim Abführen versucht, zu attackieren. Eine Ärztin wies den polizeibekannten Mann in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses ein.

