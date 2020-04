Polizei Feuerwehr Berlin: Auto fährt in Friedrichshain in Tramgleise

+++ Autofahrer landet in Friedrichshain in Tram-Gleisen +++

Ein Autofahrer ist in Friedrichshain beim Abbiegen von der Straßmannstraße in die Petersburger Straße in die Gleise der Straßenbahn geraten. Er fuhr mit seinem Wagen 20 Meter ins Gleisbett und blieb dann stecken. Mit einem Spezialfahrzeug der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wurde der Pkw wieder herausgezogen. Der Autofahrer wurde vorläufig festgenommen, da der Verdacht bestand, dass er alkoholisiert war. Er wurde zur Blutabnahme gebracht.



+++ Mann läuft in Friedrichshain auf der Fahrbahn herum +++

Polizei-Einsatz an der Frankfurter Allee.

Foto: Thomas Peise

Die Polizei ist am Dienstagabend gegen 19 Uhr zur Frankfurter Allee nach Friedrichshain gerufen worden. Ein Mann randalierte auf der Straße und lief immer wieder mitten im Verkehr auf die Fahrbahn. Autofahrer mussten deshalb scharf bremsen. Der Mann wurde von den eintreffenden Beamten überwältigt, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.



+++ Randalierer auf Klinik-Gelände in Friedrichshain festgenommen +++

Die Polizei hat einen randalierdenden Mann festgenommen.

Foto: Morris Pudwell

Auf dem Gelände des Vivantes Klinikum in Friedrichshain ist der Fahrer eines Taxis und ein Mann in Streit geraten. Polizisten wollten schlichten, doch der Mann wurde so aggressiv, dass er auch die Beamten angriff. Der Randalierer wurde überwältigt, gefesselt und auf eine Wache gebracht.

+++ Linke Gruppe bekennt sich zu Brandanschlag in Charlottenburg +++

Nach einem Brandanschlag auf einen Kabelschacht in Berlin prüft der Staatsschutz, ob er die Ermittlungen übernimmt. Das sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zu Mittwoch. In Charlottenburg waren am Dienstagmorgen Telekommunikationskabel in einer Baugrube angezündet worden. Wenig später wurde auf einer linken Internet-Plattform ein Bekennerschreiben veröffentlicht. Darin heißt es, Ziel des Anschlags sei das nahe Heinrich-Hertz-Institut gewesen, das an einer Corona-App arbeite. Mit einer solchen App sollen Infizierte und deren Kontakte schneller nachvollzogen werden können. Die Verfasser sehen darin eine „Aufweichung der Grundrechte“.

+++ Laube steht in Fredersdorf in Flammen +++

Feuerwehrleuet löschen einen Brand einer Laube in Fredersdorf.

Foto: Thomas Peise

An der Chamissostraße in Fredersdorf im Landkreis Märkisch Oderland hat am frühen Mittwochmorgen gegen 2.15 Uhr eine Laube auf einem Gartengrundstück in Flammen gestanden. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar rasch löschen, aber ein komplettes Ausbrennen nicht verhindern. Nach ersten Informationen wurde niemand verletzt. Die Brandursache wird nun von der Kriminalpolizei ermittelt.

+++ Mann überfällt Supermarkt-Kassiererin mit Messer +++

Ein Mann hat in Erkner (Kreis Oder-Spree) einen Supermarkt mit einem Messer gestürmt und die Tageseinnahmen aus der Kasse gestohlen. Der Maskierte zückte am Dienstagabend - noch während der Markt geöffnet war - ein Messer und bedrohte damit eine Mitarbeiterin, wie ein Polizeisprecherin sagte. Anschließend sei er mit dem Geld aus einer Kasse geflohen. Die Supermarktmitarbeiterin habe einen Schock erlitten. Kunden seien nicht verletzt worden.