Polizei verfolgt Einbrecher durch das nächtliche Neukölln

Erst eine regennasse Wiese in Buckow kurz vor der Landesgrenze zwischen Berlin und Brandenburg beendete in der Nacht zu Ostermontag die Flucht von zwei mutmaßlichen Einbrechern. Bis zu 14 Streifenwagen der Berliner Polizei hatten den Kleinwagen mit den beiden Männern durch das nächtliche Neukölln verfolgt. Beamte, die an der Verfolgung beteiligt waren, beschrieben die Fluchtfahrt als „absoluten Wahnsinn“. Die Polizisten sprachen von „viel Glück, dass nicht mehr passierte.“ Das gab ein Zeuge gegenüber der Berliner Morgenpost an.

Ermittler finden Gullydeckel am Britzer Damm

Begonnen hatte die gefährliche Verfolgungsfahrt, als Anwohner die Polizei alarmierten und angaben, sie hätten zwei Männer beobachtet, wie diese in mehrere Lottoläden beziehungsweise Kioske einbrechen wollten. Wie die Polizei am Ostermontag sagte, gab es einen vollendeten Einbruch und zwei Einbruchversuche. Gegen 1.45 Uhr wurden die beiden Tatverdächtigen am Mariendorfer Damm von Zeugen gesehen, nur 20 Minuten später am Britzer Damm. Dort fanden Ermittler an einem Lottoladen einen Gullydeckel, mit dem die Täter offenbar versuchten, die Schaufensterscheibe einzuschlagen. Die Zeugen konnten auch Angaben zum Pkw machen, in dem die beiden Männer auf Einbruchstour waren. Sie beschrieben das Täterfahrzeug als einen roten Clio. Wenige Minuten nach 3 Uhr nachts wurden die Männer bei einem weiteren Einbruch an der Rudower Straße gesehen.

Täter rasen mit Pkw über Gehwege und rote Ampeln

Wie ein Polizeisprecher mitteilte fuhr der Clio im Bereich des Abschnitts 55 dann mit hoher Geschwindigkeit durch Neukölln. Auf der Herrmannstraße fiel der Wagen einer Streife auf, die den Fahrer dann kontrollieren wollten. Der Fahrer gab Gas und versuchte zu flüchten. Die Einsatzkräfte vermuteten, dass es sich um die gesuchten Einbrecher handeln könnte und nahmen die Verfolgung auf. Über Funk wurden weitere Beamte alarmiert.

Dabei kam es zu mehreren gefährlichen Situationen. Der Fahrer raste über rote Ampeln und streckenweise auch über Gehwege. Dabei soll sich ein Beamter nur durch einen Sprung zur Seite vor einem Zusammenstoß gerettet haben. Laut Polizei rammte der Clio auch einen Einsatzwagen der Polizei an der offenen Beifahrertür. Die Flucht führte über einen längeren Zeitraum durch mehrere Neuköllner Seitenstraßen. Dabei wurden noch andere geparkte Autos gerammt und beschädigt. Bis zu 14 Einsatzwagen der Polizei waren an der nächtlichen Verfolgung beteiligt.

Einbrecher bereits wegen verschiedener Delikte bei der Polizei bekannt

Erst in einer Grünanlage hinter der Sackgasse Drusenheimer Weg in Buckow fand die Verfolgung ein Ende. Dort soll der Clio-Fahrer einen Unfall verursacht haben. Eine weitere Flucht war dann nicht mehr möglich, da die Reifen auf dem nassen Rasen durchdrehten. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 31 Jahre alten Mann aus Berlin. Nach Angaben eines Polizeisprechers ist er bereits wegen verschiedener Delikte der Polizei bekannt. Mit welche Delikten das Vorstrafenregister des 31-Jährigen gefüllt ist, war am Ostermontag nicht in Erfahrung zu bringen. Er verfügt aber über keinen Führerschein und die Kennzeichen an dem Clio gehören zu einem Porsche. Der Beifahrer, bei dem es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um den Bruder des Festgenommenen handelt, konnte zu Fuß fliehen. Dabei hat er aber seine Brieftasche in der Nähe des Autos verloren. Die Ermittlungen zu dem Flüchtigen dauern an, sagte ein Polizeisprecher.