Polizeibericht Berlin: Männer gehen mit Holzlatten aufeinander los

+++ Männergruppen gehen mit Holzlatten aufeinander los +++

Am Sonnabendnachmittag sind mehrere Männer in Neukölln an der Sonnenallee Ecke Tellstraße auf eine andere Gruppe Männer mit Holzlatten losgegangen. Zeugen riefen die Polizei. Weder Attackierte noch Angreifer befanden sich beim Eintreffen der Kräfte noch am Ort. Während des Angriffs war ein Auto, mit dem eine Frau auf der Sonnenallee unterwegs war, im stockenden Verkehr beschädigt worden. Die Hintergründe und das genaue Geschehen sind noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen, die die Kriminalpolizei der Direktion 5 übernommen hat.

+++ Autofahrer flieht vor Polizei und kracht gegen Haus - drei Verletzte +++

Drei Insassen eines Autos sind bei der Flucht vor einer Polizeikontrolle verunglückt. Polizisten wollten den Wagen am frühen Montagmorgen in Wedding anhalten, als der Fahrer Gas gab, wie ein Polizeisprecher sagte. An einer Kreuzung habe der Fahrer die Kontrolle über den Wagen verloren; das Auto krachte in eine Hauswand in der Müllerstraße. Lesen Sie hier den genauen Unfallhergang.

+++ Mann greift Homosexuellen in Neukölln an +++

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Ostermontag einen Mann in Neukölln angegriffen und verletzt, nachdem dieser ihm gesagt hatte, dass er schwul ist. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein 32-Jähriger zusammen mit einem 26-Jährigen gegen 23.30 Uhr am Alfred-Scholz-Platz unterwegs, als beide zunächst von einem Unbekannten gefragt wurden, ob sie homosexuell seien. Als beide das bejahten, schlug der Mann dem Älteren mit der Faust in das Gesicht, wodurch er zu Boden ging.

Als er wieder aufstand, bekam er erneut einen Faustschlag ins Gesicht. Anschließend flüchtete er zusammen mit einem weiteren Unbekannten in Richtung Richardstraße. Der 32-Jährige erlitt Verletzungen an Kopf und Rumpf und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, das er nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

+++ Schusswaffe auf 15-Jährigen gerichtet +++

Zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung kam es am Ostersonntag in Marzahn. Ein 15-Jähriger wurde in Begleitung zweier Bekannter beim Verlassen eines Wohnhauses in der Bärensteinstraße gegen 20.50 Uhr von einer Gruppe von jungen Männern angehalten und angesprochen. Nach einem kurzen Gespräch richtete einer aus der Gruppe eine Schusswaffe auf den 15-Jährigen und drückte einmal ab. Daraufhin lief der Jugendliche weg. Seine gleichaltrige Begleiterin stellte sich vor den Schützen, wurde dann aber von anderen aus der Gruppe zur Seite gestoßen. Anschließend gab der Schütze weitere Schüsse auf den flüchtenden Jugendlichen ab. Anschließend ergriff die Gruppe die Flucht. Alarmierte Polizeikräfte fanden zwei Patronenhülsen am Tatort, die darauf hinweisen, dass es sich bei der Waffe um eine Schreckschusswaffe handelte. Der Jugendliche blieb unverletzt.

+++ Auto in Pankow angezündet - politisches Tatmotiv wird überprüft +++

Unbekannte haben in der Nacht zu Ostermontag in Blankenburg ein Auto angezündet. Kurz vor 4 Uhr bemerkten Zeugen das Feuer an dem Ford in der Straße Alt-Blankenburg und alarmierten Polizei sowie Feuerwehr. Brandbekämpfer löschten die Flammen. Der geparkte Wagen wurde komplett zerstört. Ein danebenstehender Mercedes Sprinter wurde durch die Flammen beschädigt. Eine politische Tatmotivation wird geprüft.

+++ Polizei verfolgt Einbrecher durch das nächtliche Neukölln +++

Erst eine regennasse Wiese in Buckow kurz vor der Landesgrenze zwischen Berlin und Brandenburg beendete in der Nacht zu Ostermontag die Flucht von zwei mutmaßlichen Einbrechern. Bis zu 14 Streifenwagen der Berliner Polizei hatten den Kleinwagen mit den beiden Männern durch das nächtliche Neukölln verfolgt. Beamte, die an der Verfolgung beteiligt waren, beschrieben die Fluchtfahrt als „absoluten Wahnsinn“. Die Polizisten sprachen von „viel Glück, dass nicht mehr passierte.“ Das gab ein Zeuge gegenüber der Berliner Morgenpost an. Lesen Sie hier die ganze Geschichte.

+++ Polizei: Wolf bei Verkehrsunfall getötet +++

Ein Wolf ist nach Polizeiangaben am Ostermontag bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 101 im Landkreis Teltow-Fläming ums Leben gekommen. In den frühen Morgenstunden wollte das Tier nach Angaben der Polizei zwischen den Orten Thyrow und Ludwigsfelde die Straße überqueren, als es von dem Auto erfasst wurde. An dem Teilstück befindet sich kein Wildzaun.

Das Tier verendete noch vor Ort. Die Polizei nahm den Unfall auf und informierte einen Wolfsbeauftragten des Landes, dem das Tier übergeben worden sei. Eine offizielle Bestätigung, dass es sich tasächlich um einen Wolf handelt, lag zunächst nicht vor.

Nach letzten Angaben des Umweltministeriums wurden im Wolfsjahr 2018/19 im Land 35 Wölfe tot geborgen, von denen 29 dem Verkehr zum Opfer fielen. Vier weitere wurden illegal geschossen.

